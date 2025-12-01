Câmara mantém gabinetes de deputados condenados com custos de 400 mil por mês

Somados, os três parlamentares empregam 27 servidores, o que representa cerca de R$ 400 mil por mês - (crédito: Bruno Spada / Câmara dos Deputados)

Os gabinetes dos deputados Carla Zambelli (PL-SP), Eduardo Bolsonaro (PL-SP), e Alexandre Ramagem (PL-RJ), continuam funcionando normalmente na Câmara dos Deputados, apesar de os três terem tido salários e cotas parlamentares suspensos. A situação, segundo o blog de Isabel Mega, mantém despesas significativas aos cofres públicos, já que o funcionamento das equipes permanece garantido.



Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Pelas regras da Casa, cada deputado pode contratar até 25 funcionários, com orçamento mensal de R$ 133.170,54 para salários. Somados, os três parlamentares empregam 27 servidores, o que representa cerca de R$ 400 mil por mês, uma estrutura ativa mesmo com seus titulares afastados da rotina legislativa ou presos.

Leia também: Defesa de Zambelli já prepara estratégia para possível extradição

Carla Zambelli, condenada pela Primeira Turma do STF a dez anos de prisão pelo envolvimento na invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça, permanece detida na penitenciária feminina de Rebibbia, na Itália. A parlamentar é acusada de financiar o hacker Walter Delgatti Neto, responsável por acessar ilegalmente o CNJ e gerar um mandado de prisão falso contra o ministro Alexandre de Moraes. Após deixar o Brasil, Zambelli foi detida pela polícia italiana, e seu processo de extradição segue em análise, com parecer favorável do Ministério Público italiano.

A situação de Alexandre Ramagem também é grave. Em setembro, ele foi condenado a 16 anos e um mês de prisão por participação em uma trama golpista. Seu último contracheque na Câmara, de setembro, registrou R$ 46.366,19. Mesmo após a condenação, ainda recebeu cota parlamentar: R$ 20.848,29.



Já Eduardo Bolsonaro está desde março, nos Estados Unidos e não tem registrado presença no plenário. Passado o período de licença formal, entre 18 de março e 20 de julho de 2025, ele voltou a acumular faltas não justificadas. O acúmulo pode levá-lo à perda automática do mandato, caso atinja o limite previsto pela Constituição. Segundo os registros, esse ponto deve ser alcançado apenas em 2026, assim como no caso de Ramagem e Zambelli.

Procuradas, as defesas dos parlamentares e a Câmara dos Deputados não responderam até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação.