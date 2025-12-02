Comissão da Câmara vota regras da Licença Ambiental Especial

O texto em análise hoje autoriza a aplicação imediata da licença especial que flexibiliza as regras ambientais e elimina a possibilidade de um procedimento único e concentrado - (crédito: Danandra Rocha/CB/DA.Press)

A comissão mista responsável por analisar a Medida Provisória do licenciamento ambiental se reúne na manhã desta terça-feira (2/12) para votar o parecer do relator, deputado Zé Vitor (PL-MG), que amplia pontos de flexibilização inicialmente barrados pelo governo. A sessão ocorre no plenário 2 da ala Senador Nilo Coelho e será conduzida pela presidente do colegiado, senadora Tereza Cristina (PP-MS).

A MP 1.308/25 regulamenta a Licença Ambiental Especial (LAE), instrumento previsto na Lei Geral do Licenciamento Ambiental e destinado a projetos classificados como estratégicos pelo Conselho de Governo.

A medida foi editada após a sanção da Lei 15.190/25, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou trechos sensíveis ligados ao processo de autorização ambiental, entre eles, a adoção do chamado processo monofásico, que permitiria a emissão simultânea de todas as licenças, e a previsão de que a LAE entraria em vigor apenas seis meses depois.

Com os vetos, o governo abriu espaço para ajustes por meio da MP. O texto em análise hoje autoriza a aplicação imediata da licença especial e elimina a possibilidade de um procedimento único e concentrado. Também recompõe diretrizes consideradas essenciais pelo Executivo e pelo relator, que busca dar segurança jurídica ao novo modelo sem flexibilizar controles em áreas sensíveis.

Vetos derrubados

No dia 27 de novembro, o Congresso Nacional derrubou a maior parte dos vetos feitos pelo presidente Lula à Lei Geral do Licenciamento Ambiental, restaurando dispositivos que flexibilizam e redefinem etapas do processo de autorização ambiental no país. Ao todo, parlamentares rejeitaram mais de 50 vetos e retomaram trechos que ampliam hipóteses de dispensa ou simplificação de licenças, reforçam competências de estados e municípios e alteram responsabilidades de órgãos fiscalizadores.

A sessão, marcada por articulação intensa da bancada ruralista e de líderes do Centrão, deixou de votar apenas os pontos relacionados à Licença Ambiental Especial (LAE), que ficaram para ser tratados separadamente por meio da Medida Provisória 1308/25, movimento que abriu espaço para o governo tentar recompor esses dispositivos em outra frente de negociação.