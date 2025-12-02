InícioPolítica
Reviravolta

Eduardo Bolsonaro muda tom e elogia "conversa" entre Lula e Trump

Deputado, que chegou a comemorar a imposição de sanções à economia brasileira, defendeu avanços nas relações bilaterais entre os dois países

Mais cedo, Donald Trump elogiou o presidente Lula após ligação. "Gosto muito dele", afirma - (crédito: Arquivo pessoal)

Eduardo Bolsonaro publicou no X, nesta terça-feira (2/12), que recebe com otimismo a notícia sobre a ligação entre o presidente dos Estados Unidos Donald Trump e o presidente Lula. 

O deputado, que atualmente vive nos EUA, afirma que confia no republicano para negociar com o Brasil “um entendimento que proteja os interesses estratégicos dos Estados Unidos no hemisfério e, ao mesmo tempo, reconheça a urgência da restauração das liberdades civis e do Estado de Direito para o povo brasileiro”.

A avaliação do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro vem após Trump elogiar novamente o presidente Lula. Mais cedo, os dois líderes conversaram por telefone sobre o comércio entre Brasil e EUA, combate ao crime organizado e sanções contra autoridades brasileiras.

“Tivemos uma conversa muito boa. Eu gosto dele, muito bom. Tivemos algumas boas reuniões, como você sabe, mas hoje tivemos uma conversa muito boa”, afirmou o norte-americano. 

Eduardo, que comemorou as sanções de Washington impostas à economia brasileira e autoridades, desta vez afirma que o diálogo entre os dois países pode abrir caminhos importantes. “Qualquer avanço real nas relações bilaterais exige enfrentar, com honestidade, a atual crise institucional do Brasil e reafirmar a liberdade como fundamento essencial entre nações democráticas”, escreveu.

Os demais filhos de Jair Bolsonaro não comentaram a aproximação entre Trump e Lula até o momento. 

Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 02/12/2025 23:24
