Trump volta a elogiar Lula após ligação: "Eu gosto dele"

Desde encontro na Assembléia Geral da ONU, os dois governos retornaram o diálogo sobre comércio e cooperação - (crédito: Ricardo Stuckert/Planalto)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou a ligação com o presidente Lula, nesta terça-feira (2/12). Segundo o republicano, a conversa girou em torno de temas como o comércio entre os dois países e as sanções impostas a autoridades brasileiras.

“Tivemos uma conversa muito boa. Eu gosto dele, muito bom. Tivemos algumas boas reuniões, como você sabe, mas hoje tivemos uma conversa muito boa”, declarou o norte americano.

O Palácio do Planalto informou que Lula elogiou a retirada da tarifa de 40% sobre produtos brasileiros, como o café e a carne. O petista afirmou que deseja avançar em negociações a respeito de produtos que ainda estão tarifados.

Os dois também trataram sobre as recentes operações realizadas no Brasil para asfixiar o crime organizado. Donald Trump demonstrou disposição e afirmou que “dará todo o apoio a iniciativas conjuntas entre os dois países para enfrentar essas organizações criminosas". De acordo com o Planalto, os dois devem voltar a conversar em breve.

O episódio faz parte de uma nova fase de diálogo entre os dois países, que se mantém desde o encontro dos presidentes durante a 80ª Assembleia Geral das Nações Unidas, em setembro. Na ocasião, sucedida após meses de tensão decorrentes do indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, Trump afirmou que Lula é "um cara muito legal".

Segundo ele, houve uma "química" entre os dois. Lula afirmou que "parecia impossível" a aproximação com o presidente dos EUA, "mas aconteceu".

Desde então, os dois se ligaram em outubro e voltaram a se encontrar pessoalmente na Malásia, durante a 47ª Cúpula da Associação de Nações do Sudoeste Asiático. A aproximação, marcado por elogios e cordialidade mútua, resultou na redução de tarifas sobre produtos brasileiros e no encontro entre o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, em Washington.