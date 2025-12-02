Flávio Bolsonaro comenta briga com Michelle e diz que pai está em 'cativeiro'

Em meio a desentendimento entre a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, o filho 01 do ex-mandatário visitou o pai na Superintendência da Polícia Federal. Em conversa com a imprensa na manhã desta terça-feira (2/12), o senador Flávio Bolsonaro (PL) contou que levou anotações para que o pai pudesse ler, falou do estado de saúde do detido e revelou que pediu desculpas à madrasta.

O desentendimento dentro da família Bolsonaro aconteceu após Michelle criticar a aproximação do Partido Liberal com o político cearense Ciro Gomes, agora no PSDB. “Eu expliquei para ele [Bolsonaro] o que tinha acontecido, mas falei que já me resolvi com a Michele, pedi desculpas a ela, ela também”, contou.

Flávio comentou ainda sobre a reunião do PL marcada para esta terça. Segundo o senador, o objetivo do encontro é “criar uma rotina para tomar as decisões em conjunto. “Lá no Ceará, assim como em vários outros estados do Brasil, não tinha nenhuma decisão tomada, como não tem, e isso vai ser conversado entre a gente para depois o presidente Bolsonaro dar a palavra final, como eu sempre falei desde o início”, relatou.

O partido do ex-presidente estuda apoiar o nome de Ciro Gomes para o governo do Ceará, medida criticada publicamente por Michelle durante evento em Fortaleza (CE) no último domingo (30/11). Manifestação da ex-primeira-dama foi criticada pelos filhos, que chamaram a fala de desrespeitosa e contrária ao posicionamento do pai, que teria apoiado o acordo com Ciro.

Questionado sobre nota publicada por Michelle nesta terça, o senador afirmou que a madrasta estaria “partindo do princípio de que já tinha uma decisão [do apoiado no Ceará] e ressaltou que a palavra final é do ex-presidente.

“Cativeiro”

O senador voltou a criticar a prisão do pai, que chamou de desumana. Segundo Flávio, a saúde de Bolsonaro está mais debilitada, o que exige cuidados durante 24 horas. “Uma pessoa idosa, uma pessoa que precisa de cuidados médicos, uma pessoa que todo mundo sabe que tem problemas de saúde e que ainda assim é mantida num lugar como esse, como um cativeiro”, declarou.

Em fala no início da coletiva, ele afirmou que o pai continua com os episódios de soluço e passou a reclamar de dores na virilha. “A ordem é deixarem ele trancado em uma sala 12 por 12 na chave o dia inteiro”, relatou o 01.

“Ele é um inocente que não merece estar passando por isso; fica aqui esse meu apelo para que as pessoas pelo menos cumpram a lei com relação a ele, porque ele está tendo umtratamento pior do que chefe de facção criminosa aqui no Brasil”, defendeu.

Flavio aproveitou para comentar a tramitação do PL da Anistia, que afirmou estar em uma “enrolação”. “Isso que está angustiando todo mundo, tem que tomar uma decisão”, criticou. “Se não vai pautar, já fala logo que a gente vai e muda a nossa estratégia, não fica alimentando, dizendo que vai pautar e não pauta nunca.”

Além da anistia, os filhos continuam a defender a necessidade de uma “prisão domiciliar humanitária” para Bolsonaro.