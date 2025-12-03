Câmara discute futuro da jornada enquanto parecer mantém 6x1 com limites

Antes de começar a discussão, manifestantes ocuparam parte do plenário 12, e emitiram gritos de ordem "30 horas já!" - (crédito: Danandra Rocha)

A Subcomissão da Escala 6x1 da Câmara dos Deputados entra, nesta quarta-feira (3/12), em uma fase decisiva da tramitação da PEC 8/2025, apresentada por Erika Hilton (PSOL-SP). O colegiado se reúne para discutir o parecer do relator Luiz Gastão (PSD-CE), divulgado na véspera e recebido com reações imediatas do Executivo, que voltou a defender publicamente o fim do regime 6x1. Antes de começar a discussão, manifestantes ocuparam parte do plenário 12 e emitiram gritos de ordem: “30 horas já!”

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O relatório de Gastão adota uma via alternativa à proposta original. Em vez de extinguir o modelo, como prevê o texto de Hilton, o deputado propõe uma redução gradual da jornada até o limite de 40 horas semanais, sem corte proporcional de salário. Segundo ele, a transição escalonada permitiria que empresas se ajustassem sem sobressaltos, preservando empregos e reorganizando seus quadros com tempo suficiente.

Leia também:Trabalhadores pedem o fim da escala 6x1

No parecer, o relator argumenta que sua proposta busca acomodar interesses distintos: de um lado, trabalhadores que reivindicam mais tempo livre e equilíbrio entre vida pessoal e profissional; de outro, empregadores preocupados com custos e com a manutenção de rotinas já consolidadas.

“Entendemos que essa é uma proposta que está suficientemente madura e que atende, de um lado, à exigência pelo equilíbrio entre o trabalho e outras atividades e que, de outro lado, poderá ser bem suportada pelos empregadores sem impacto excessivo sobre o seu modelo de gestão de pessoal”, escreveu no parecer.

Para isso, Gastão mantém a possibilidade de adoção da escala 6x1, mas com novas restrições. Entre elas, a limitação da jornada aos sábados e domingos a, no máximo, seis horas, com pagamento em dobro para qualquer hora que ultrapasse esse teto.

A PEC de Erika Hilton segue caminho oposto. O texto apresentado pela deputada estabelece semana de quatro dias úteis, três dias de descanso e um limite de 36 horas semanais, extinguindo por completo o 6x1. A proposta tem se tornado referência para grupos que defendem uma revisão mais profunda das relações de trabalho, especialmente diante do avanço tecnológico e do debate internacional sobre semanas reduzidas.

A subcomissão, porém, será apenas o primeiro passo desse embate, que ainda seguirá para a Comissão de Trabalho e, depois, para a CCJ, antes de qualquer definição no plenário da Câmara.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Política Correios suspendem negociação de empréstimo após veto do Tesouro

Correios suspendem negociação de empréstimo após veto do Tesouro Política Votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias é adiada no Congresso

Votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias é adiada no Congresso Política Eduardo Bolsonaro muda tom e elogia "conversa" entre Lula e Trump

Eduardo Bolsonaro muda tom e elogia "conversa" entre Lula e Trump Política Sabatina de Jorge Messias expõe deterioração de diálogo entre poderes

Sabatina de Jorge Messias expõe deterioração de diálogo entre poderes Política Nas entrelinhas: 'Vidas Secas', o elo perdido entre o craque Reinaldo e o ator Wagner Moura

Nas entrelinhas: 'Vidas Secas', o elo perdido entre o craque Reinaldo e o ator Wagner Moura Política Disputa em família: Flávio e Michelle têm "conversa de adultos"