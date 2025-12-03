Senador Beto Faro propõe audiência pública para avaliar resultados da COP30

Beto Faro (PT-PA): "O país não pode perder o ritmo nem deixar que os compromissos assumidos diante do mundo se dissolvam no tempo" - (crédito: Geraldo Magela/Agência Senado)

A Comissão de Meio Ambiente do Senado aprovou nesta quarta-feira (3/12) o requerimento do senador Beto Faro (PT-PA) para a realização de uma audiência pública que possa avaliar os acordos firmados durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), realizada em novembro, em Belém (PA). A proposta tem o objetivo de acompanhar o cumprimento dos compromissos assumidos pelo Brasil e pelos demais países participantes.

Segundo o documento, autoridades, especialistas e representantes da sociedade civil serão convidados para discutir os resultados concretos da conferência e identificar os desafios para a implementação das medidas anunciadas.

O senador afirmou que é preciso transformar o que foi acordado em políticas públicas. “Agora começa a fase mais dura: garantir que os compromissos assumidos se transformem em políticas reais, com impacto direto no território e nas populações tradicionais.”

O senador ressaltou que a realização da audiência precisa abrir os trabalhos legislativos, em 2026. “A mensagem é clara: o país não pode perder o ritmo nem deixar que os compromissos assumidos diante do mundo se dissolvam no tempo”, reforçou.

"A Amazônia e Belém continuam no centro das decisões estratégicas sobre clima, desenvolvimento e soberania. Isso exige diligência e continuidade até a próxima conferência", finalizou o parlamentar.



