Polícia Federal prende presidente da Assembleia Legislativa do RJ

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Rodrigo Barcellar (União), foi preso nesta quarta-feira (3/12), durante a “Operação Unha e Carne” da Polícia Federal (PF). Ele é suspeito de vazar informações sigilosas da “Operação Zargun”, que prendeu, em setembro o então deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias, acusado de ligação com o Comando Vermelho (CV).

Barcellar foi preso em casa, no condomínio de luxo, localizado na Barra da Tijuca, Zona Sul do Rio. De acordo com as investigações, o presidente da Alerj e TH eram muitos próximos e existem evidências de vazamento de informações. A operação de hoje foi batizada de “Unha e Carne”, exatamente por conta dessa ligação entre os dois.

TH Joias foi preso em setembro, por tráfico de drogas, corrupção e lavagem de dinheiro. Ele ainda é acusado de negociar equipamentos e armas com o crime organizado. Barcellar, por sua vez, é um dos políticos mais importante do Rio de Janeiro e era considerado o possível sucessor do governador Cláudio Castro (PL), que deve se afastar para concorrer ao Senado Federal.

Foram cumpridos um mandado de prisão preventiva e oito de busca e apreensão. A PF também cumpriu um mandado de medidas cautelares, que foi expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O Correio entrou em contato com o gabinete de Rodrigo Barcellar, mas não obteve êxito.