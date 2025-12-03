Votação da escala 6x1 é adiada para a próxima semana

O relatório de Gastão busca um caminho intermediário entre a PEC original e os receios econômicos levantados durante as audiências públicas - (crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

A reunião desta quarta-feira (3/12) da Subcomissão da Escala 6x1 propôs a construção de um texto comum sobre a reforma da jornada de trabalho. Com a ausência da deputada Erika Hilton (PSol-SP), autora da PEC original, o relator Luiz Gastão (PSD-CE) defendeu a unificação dos relatórios e a votação já na próxima semana, numa tentativa de garantir que a proposta avance para a CCJ ainda em 2025.

Na reunião, foram aprovados os pedidos de vista. Gastão sugeriu que os parlamentares adotem um movimento conjunto para unificar as diferentes versões do texto. Ele destacou que a meta é chegar a um consenso que viabilize uma aprovação célere: “Na semana que vem aprovaríamos na comissão e, aprovando nessa comissão, nós teríamos tempo até de subir para a CCJ e aprovar isso ainda este ano”.



O presidente da Comissão de Trabalho, deputado Léo Prates (PDT-BA), apoiou o movimento de convergência e reforçou o compromisso de submeter sua própria proposta às decisões coletivas. “Se Vossa Excelência conseguir construir, eu me comprometo a construir um consenso desta comissão”, disse.

Prates destacou que só retirará seu relatório se houver acordo total: “Volto a dizer: não é maioria. Consenso. Relatório consensuado nesta comissão”. Segundo ele, ainda que o ano termine sem uma conclusão definitiva, o processo de votação será iniciado. “Eu não gostaria de terminar o ano sem me posicionar”, afirmou.

O que diz o relatório

O relatório de Gastão, apresentado formalmente no colegiado, busca um caminho intermediário entre a PEC original, que propõe semana de quatro dias, 36 horas, e o fim da escala 6x1, e os receios econômicos levantados durante as audiências públicas.

O texto reconhece os impactos positivos de jornadas menores sobre a saúde e a qualidade de vida, mas alerta para o risco de uma redução abrupta. Por isso, propõe limitar a carga semanal a 40 horas, com transição gradual ao longo de três anos, proibição de cortes salariais e mecanismos de compensação tributária para setores de maior custo laboral.

Em relação à escala 6x1, o relatório não extingue o modelo, mas estabelece restrições que buscam torná-lo menos desgastante e economicamente menos vantajoso: limite de seis horas aos sábados e domingos e pagamento dobrado para horas que ultrapassem esse teto. A intenção, segundo o relator, é equilibrar as demandas sociais com a preservação da competitividade das empresas, em especial nos setores essenciais.



A posição do governo foi reafirmada ontem (2) pela ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, que voltou a criticar o parecer do deputado Luiz Gastão, contrário ao fim da escala 6x1. Ela afirmou que o Executivo mantém posição firme pela extinção desse modelo de jornada.

“O governo quer aqui reafirmar aos parlamentares que a nossa posição é de fim da escala 6 por 1. Nós entendemos que tem que ter qualidade de vida na vida dos trabalhadores”, disse a ministra a imprensa.

A ministra acrescentou que a simples redução da carga horária não resolve o problema se os trabalhadores não tiverem tempo para demandas pessoais. “Não adianta só reduzir a jornada, é necessário também que os trabalhadores tenham um tempo para resolver os seus problemas, tempo de lazer, tempo de cuidar da sua família”, afirmou.

Ao lado de Gleisi, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, também reforçou que o governo foi surpreendido pelo relatório da subcomissão. “Vamos seguir defendendo essa posição do fim da escala de trabalho 6x1, sem redução do salário, no Parlamento, na sociedade, nas ruas, e dialogar com o conjunto dos parlamentares. É uma pauta aprovada por mais de 70% da população brasileira em todas as pesquisas”, disse.

A reunião desta quarta, segundo Gastão, é um esforço para que o texto seja escrito “a quatro mãos, a oito mãos, a 36, a 38 mãos”, em referência aos membros da subcomissão. Apesar dos entraves, o clima predominante foi de busca por entendimento.

A expectativa agora é que, na próxima semana, as diferentes contribuições sejam consolidadas em um único relatório.