"Não queremos 11 imperadores", diz Moro sobre decisão de Gilmar Mendes

O senador Sérgio Moro (União-PR) reagiu nesta quarta-feira (3/12) à decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que concentrou na Procuradoria-Geral da República (PGR) a prerrogativa de denunciar ministros da Corte por crime de responsabilidade. Para o parlamentar, a medida cria uma blindagem institucional.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

No plenário, Moro associou a decisão ao modelo da monarquia brasileira e citou Dom Pedro I como exemplo histórico de autoridade sem responsabilização. “A Constituição Imperial dizia que a pessoa do imperador era inviolável e sagrada e que ele não estava sujeito a responsabilidade alguma”, afirmou, em referência à Carta de 1824 outorgada por Dom Pedro I, que impedia o julgamento criminal do chefe do Império.

O senador sustentou que esse modelo foi superado com a República e criticou o que chamou de retorno simbólico a esse padrão. “Nós queremos 11 ministros do Supremo, não queremos 11 imperadores do Brasil”, disse.

Leia mais: Gilmar decide que apenas PGR pode pedir impeachment de ministros do STF

Segundo Moro, nenhum agente público pode ter proteção maior que a concedida a autoridades eleitas. Para ele, a decisão deve ser revista pelo plenário do STF ou superada pelo Congresso.