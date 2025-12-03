Vital do Rêgo e Jorge Oliveira são reeleitos à presidência do TCU

Vital do Rêgo ressaltou o apoio que recebe de seu vice e dos membros e servidores do Tribunal - (crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil)

Nesta quarta-feira (3/12), os ministros do Tribunal de Contas da União (TCU) reelegeram, por unanimidade, o presidente Vital do Rêgo para exercer um mandato de mais um ano à frente da Corte de Contas. Na mesma sessão plenária, o ministro Jorge Oliveira foi reeleito para o cargo de vice-presidente.



O novo período de exercício do mandato para ambos começa em 1º de janeiro de 2026 e a posse dos eleitos ocorreu imediatamente após a votação, na mesma sessão. O processo de recondução se destacou pela aprovação unânime entre os ministros, reconhecida por Vital do Rêgo, que agradeceu a aprovação dos colegas e destacou o peso da decisão.

“Receber essa aprovação unânime certamente nos dá uma responsabilidade cada vez maior em cumprir expectativas que os senhores tiveram sobre nós e renovam agora”, disse. Ele também ressaltou o apoio que recebe de seu vice e dos membros e servidores do Tribunal.

A sessão de coleta e apuração dos votos foi presidida pelo ministro Benjamin Zymler e estavam presentes a procuradora-geral do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), Cristina Machado, e os ministros Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Antonio Anastasia, Jhonatan de Jesus e Walton Alencar Rodrigues, além dos ministros-substitutos Augusto Cavalcanti e Weder de Oliveira.

Natural de Campina Grande, na Paraíba, Vital do Rêgo é formado em medicina pela Universidade Federal da Paraíba e em direito pela Universidade Estadual da Paraíba. Antes de integrar o TCU, após indicação do Senado Federal em 2014, exerceu diversos cargos políticos, tendo sido vereador, deputado estadual e federal, além de senador da República.

Jorge Oliveira, por sua vez, é natural do Rio de Janeiro. Bacharel em direito e em administração de segurança pública, possui especializações em direito público e ciências políticas. Sua experiência profissional inclui trabalhos na Polícia Militar do Distrito Federal, exercício da advocacia e atuação como ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República.

