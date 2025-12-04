Erundina recebe título de doutora honoris causa da federal da Paraíba

Deputada Federal Luiza Erundina recebe o título de Doutora Honoris Causa à deputada federal e cidadã campinense - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) outorgou, nesta quarta-feira (3/12), o título de doutora honoris causa à deputada federal Luiza Erundina (PSol-SP), de 90 anos. A Câmara Municipal de Campina Grande também concedeu à parlamentar o título de cidadã campinense.

A cerimônia marcou simbolicamente o retorno da parlamentar à instituição da qual foi afastada de forma abrupta em 1971, em plena ditadura militar. O evento reuniu docentes, estudantes, autoridades, movimentos sociais e antigos colegas, que celebraram o reconhecimento concedido à parlamentar.

Erundina, natural de Uiraúna, no sertão da Paraíba, iniciou a trajetória acadêmica e profissional na UFPB antes de se tornar assistente social, militante política e, posteriormente, prefeita de São Paulo. Ela foi a primeira mulher a governar a maior cidade do país. Ao longo de mais de seis décadas de atuação pública, construiu uma história marcada por defesa de direitos humanos, movimentos populares, políticas de moradia e combate às desigualdades.

“Vocês resgatam uma vida de 54 anos”, diz Erundina

Emocionada, a deputada relembrou sua saída forçada da universidade, onde atuava como assistente social e pesquisadora. Perseguida pelo regime militar, ela teve o contrato encerrado sem explicações formais. Cinco décadas depois, a honraria representou, para ela, um reencontro com suas raízes.

“É como se vocês resgatassem uma vida de 54 anos”, afirmou Erundina, ao receber o diploma. A parlamentar dedicou o título aos trabalhadores rurais e urbanos, às vítimas da repressão militar e aos movimentos populares que marcaram sua trajetória política.

A reitora Terezinha Domiciano destacou que o reconhecimento não celebra apenas a carreira política de Erundina, mas também repara uma violência institucional cometida contra uma mulher nordestina que ousou ocupar espaços tradicionalmente negados.

“É um ato de justiça. A universidade corrige um erro histórico ao homenagear alguém que sempre colocou a Paraíba no centro de sua luta e que defende, até hoje, os valores democráticos e sociais que sustentam a educação pública”, declarou.

O Conselho Universitário da UFPB aprovou o título por unanimidade, ressaltando as contribuições da deputada para a proteção social, a participação popular e a consolidação de políticas públicas voltadas às populações mais vulneráveis.

O ato ocorreu no auditório da Reitoria e contou com apresentações culturais, discursos de representantes de centros acadêmicos e homenagens de movimentos de moradia, muitos deles inspirados pelo legado da deputada. Estudantes exibiram faixas e cartazes com mensagens de gratidão por sua militância e por sua trajetória de resistência.