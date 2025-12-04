Efraim diz que CMO fará "trabalho hercúleo" para votar Orçamento 2026 ainda este ano

Ao divulgar o relatório, Efraim Filho destacou que o projeto visa punir os maus, mas premiar os bons pagadores - (crédito: Wal Lima/CB/DA.Press)

O presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO), senador Efraim Filho (União–PB), atribuiu o atraso na votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) ao fato de o Orçamento deste ano ter sido aprovado tardiamente. O parlamentar está acompanhado a sessão conjunta, desta quinta-feira (04/12), no plenário da Câmara dos Deputados.

Segundo ele, o atraso desorganizou o calendário fiscal. O senador explicou que a comissão precisou realizar um “trabalho hercúleo para recuperar esse prazo” e recolocar a votação da Lei Orçamentária Anual (LOA) “nos eixos, no cronograma”.

O senador afirmou que o objetivo agora é concluir o ano com o Orçamento de 2026 aprovado no prazo.

“A referência mais importante é tentar encerrar o ano com o Orçamento de 2026 aprovado em 17 de dezembro. Acredito que a gente vai cumprir e vai ser realmente uma grande vitória da CMO”, declarou ao Correio. Ele destacou que o colegiado trabalha para recuperar um atraso acumulado de quatro meses.

Efraim ressaltou a necessidade do equilíbrio fiscal, de eliminar o desperdício e reduzir custos, não aumentando tributos. “A CMO defendeu o equilíbrio não apenas pelo lado da receita, com aumento de imposto, aumento de alíquota, que o Congresso já disse que não aceita mais. Buscamos pelo lado da despesa, qualificar o gasto público, eliminar o desperdício, reduzir custos e, por exemplo, incluir um corte de gasto de R$ 19 bilhões, que é o projeto dos gastos tributários”, afirmou.

Para o parlamentar, votar o Orçamento ainda em 2025 é fundamental para dar previsibilidade ao país, principalmente para atrair investidores. “Com o Orçamento 2026 aprovado no ano base 2025, a gente tem um cenário de previsibilidade e de segurança jurídica para quem quer investir no Brasil, porque um governo que gasta com irresponsabilidade transmite desconfiança”, declarou.

Segundo Efraim, a aprovação dentro do prazo enviará um sinal positivo ao mercado. “Um orçamento aprovado com previsibilidade é uma excelente mensagem”, finalizou.