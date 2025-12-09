Estudo revela quem são os parlamentares que mais defendem a igualdade racial

Parte da bancada negra no Congresso - (crédito: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

Pesquisa apresentada pelo Instituto de Referência Negra Peregum, em parceria com organizações acadêmicas e civis, indica que parlamentares negros estão entre as primeiras posições no engajamento pela igualdade racial, evidenciando que ampliar a representatividade no Congresso melhora a produção legislativa.

O estudo analisa a atuação de deputadas e deputados em iniciativas ligadas à pauta e revela que muitos dos mais bem avaliados são parlamentares negros, vários deles em primeiro mandato, cuja presença tem ampliado a participação em votações, discursos e propostas. O ranking que considera o conjunto de ações legislativas de cada parlamentar no campo da igualdade racial é encabeçado pelas deputadas Erika Kokay (PT-DF), Daiana dos Santos (PCdoB-RS) e Talíria Petrone (PSol-RJ).

A pesquisa foi elaborada com base em algoritmo desenvolvido pelo Observatório do Legislativo Brasileiro, que ranqueia atividades a partir de registros oficiais. A análise considerou 37.089 ações, entre votos, emendas, pareceres e discursos ligados à pauta racial. No total, 571 parlamentares foram incluídos, entre eles nomes que participaram de etapas anteriores de projetos que ainda tramitam na atual legislatura.

Para Douglas Belchior, diretor de Articulação Política do Instituto de Referência Negra Peregum, “ampliar a diversidade no Parlamento não é apenas uma demanda democrática, é um fator que melhora a qualidade legislativa”.

Os dados mostram que mulheres negras concentram as posições de destaque, apesar de representarem uma parcela reduzida da Câmara. O levantamento aponta ainda que trajetórias diversas impulsionam atuação mais consistente e fortalecem políticas voltadas à igualdade racial. Ingrid Sampaio, coordenadora de Advocacy do Instituto de Referência Negra Peregum, reforça que “mulheres negras lideram a atuação pró-igualdade racial, mostrando que novas trajetórias políticas têm impacto direto na produção legislativa”.

Ranking dos primeiros 10 parlamentares por engajamento na igualdade racial

Erika Kokay (PT-DF)

Daiana Santos (PCdoB-RS)

Talíria Petrone (PSol-RJ)



Célia Xakriabá (PSol-MG)

Tabata Amaral (PSB-SP)

Benedita da Silva (PT-RJ)

Carol Dartora (PT-PR)

Pedro Uczai (PT-SC)

Guilherme Boulos (PSol-SP)

Dandara (PT-MG)



A pesquisa abrange subtemas como ações afirmativas, combate ao racismo, educação, saúde, segurança pública, cultura, meio ambiente e proteção à mulher. O conjunto de critérios permitiu identificar padrões de engajamento e medir o impacto de diferentes experiências no Parlamento. Apesar dos avanços, o estudo mostra que a média geral de atuação permanece baixa, indicando que o Congresso ainda tem dificuldade para incorporar plenamente a agenda.

Premiação

Os resultados completos serão apresentados nesta terça-feira, às 19h, durante o Prêmio Peregum 2025, realizado no Hub Peregum, em Brasília. A cerimônia, promovida pelo Instituto Peregum e pela Fundação Tide Setúbal, com parceria do OLB e do GEMAA/UERJ, reunirá parlamentares como Benedita da Silva, Tabata Amaral, Paulo Paim, Nilto Tatto, Vicentinho, Gisela Simona, Talíria Petrone, Damião Feliciano, Célia Xakriabá, Henrique Vieira, Jackeline Rocha, Orlando Silva, Erika Kokay e Daiana Santos, marcando também o lançamento oficial da primeira edição do Ranking Igualdade Racial.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro