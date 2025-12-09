Doca, Bello e Peixão: governo lança lista dos foragidos mais procurados do país

O Programa Captura, lançado pelo ministro Ricardo Lewandowski na segunda-feira (8/12), conta com plataforma que disponibiliza dados dos 216 mais procurados do país - (crédito: Marcello Casal jr/Agência Brasil)

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) lançou um plano de ação para encontrar criminosos foragidos que são considerados de alta periculosidade. O Programa Captura, lançado pelo ministro Ricardo Lewandowski na segunda-feira (8/12), conta com a plataforma gov.br/captura, que disponibiliza dados dos 216 mais procurados do país.

O site conta com cerca de oito foragidos de cada uma das 27 unidades da federação, selecionados pelos governos locais. Para selecionar os nomes a integrar a lista, os responsáveis levaram em consideração critérios estabelecidos em portaria do MJSP, que incluem a gravidade e natureza do crime cometido, existência de mandados de prisão vigentes e vinculação com organizações criminosas.

No Rio de Janeiro, alguns dos principais foragidos são Adilson de Oliveira Coutinho Filho, o Adilsinho; Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão; Bernardo Bello Pimentel Barboza, o Bello; Edgar Alves de Andrade, o Doca; e Luciano Martiniano da Silva, o Pezão.



Para auxiliar nas buscas, cidadãos podem fazer denúncias anônimas pelos números 190 e 197. Os cadastros podem ser atualizados pelos estados semestralmente pelos estados, ou a qualquer momento em casos excepcionais justificados pelas unidades da federação.

O programa busca fomentar ações integradas entre Polícias Civis, Militares e as unidades de inteligência estaduais e federais. Além da sede nacional, o MJSP estabeleceu a criação de uma célula operacional no estado do Rio de Janeiro. Segundo o Ministério, a decisão leva em consideração que criminosos de diferentes regiões do país se esconde nessa unidade da federação.

Além do Captura, o ministro instituiu o Sistema Nacional de Inteligência para Enfrentamento ao Crime Organizado (Orcrim), que cria um repositório de informações de inteligência para o combate dessas organizações.

Com informações da Agência Estado*