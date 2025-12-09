PSDB busca reconstrução e aposta no centro político para 2026

"Vamos reocupar o nosso espaço de oposição que tem um projeto para o Brasil", defende o presidente nacional do PSDB - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press )

O presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, afirmou que a reestruturação do partido será voltada à retomada do espaço político no centro, com oposição ao governo federal e sem alinhamento à direita bolsonarista. A fala foi dada durante entrevista ao CB.Poder — programa do Correio Braziliense feito em parceria com a TV Brasília — desta terça-feira (9/12).

“Reassumo a presidência para recolocar o PSDB no protagonismo da política nacional. Vamos reocupar o nosso espaço de oposição que tem um projeto para o Brasil: ousado e liberal do ponto de vista da economia, e inclusivo do ponto de vista social. Acredito que a "avenida do centro" vai se reabrir”, disse, aos jornalistas Carlos Alexandre de Souza e Denise Rothenburg.



Aécio avaliou que a polarização política abriu esse espaço para um campo que, segundo ele, o PSDB pretende ocupar. “O PSDB, por ter sido o único partido que não se curvou ao bolsonarismo lá atrás e nem se curva hoje ao lulopetismo, tem autoridade moral e política para reconstruir o caminho do centro”, disse.

Sobre a estratégia eleitoral, o tucano afirmou que a legenda busca reorganizar suas direções estaduais e ampliar sua bancada federal. “Acredito que ultrapassaremos os 30 parlamentares e vamos ajudar a construir um caminho do centro numa candidatura presidencial”, declarou. Ele disse ainda que há um público que não se identifica com os dois polos e que o partido pretende apresentar um projeto capaz de atrair esse eleitorado.

Segundo Aécio, a disputa em 2026 exigirá a oferta de uma alternativa que não se baseie apenas na rejeição aos principais grupos políticos do país. “Vamos dar a essas pessoas a oportunidade de votar ‘sim’ a um projeto”, afirmou.

