Lula admite foco em 2026: "Natal já foi esquecido, agora é só eleição"

Presidente discursou na cerimônia de assinatura da MP com novas regras para obtenção e renovação da CNH - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva admitiu, nesta terça-feira (9/12), que as recentes conversas que tem tido com políticos em Brasília têm um único foco: 2026. Segundo ele, "o Natal já foi esquecido, agora é só eleição". A fala foi dada durante discurso na cerimônia de assinatura da medida provisória com novas regras para obtenção e renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Eu estou vendo a cara de muito deputado, de muito senador. Eu sei que todo mundo já está em campanha por esse país, sabe, as pessoas não pensam noutra coisa. O Natal já foi esquecido, agora é só eleição. Então eu acho que nós temos que aproveitar esse momento para conversar mais seriamente com o povo brasileiro", disse o petista.

Leia também: PT prioriza fortalecimento do partido e minimiza adversários de Lula em 2026

Provável candidato à reeleição ao Planalto no próximo ano, Lula tem investido em pautas — como a da nova CNH — com perspectivas de fortalecer e aumentar o eleitorado para as eleições do ano que vem. A mudança na carteira de motorista, que passa a valer a partir de hoje como MP, prevê pontos que barateiam em até 80% o processo de obtenção ou renovação do documento.

PEC da Segurança

O governo também defendeu na ocasião a aprovação do proposta de emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública. Segundo o presidente, a medida vai definir o papel do governo federal na segurança sem interferir na autonomia dos governos estaduais.

Leia também: Relator entrega parecer da PEC da Segurança e busca voto ainda em 2025

“Hoje, (a segurança) é o problema mais grave do país. Tem gente que acha que é tudo resolvido ao matar. Eu não acho. Acho que, se investir em inteligência, ter as pessoas certas nos lugares certos, a gente não precisa de genocídio para combater o banditismo”, afirmou Lula.

A expectativa é que a PEC seja votada na Câmara amanhã (10/12). O texto, que aumenta poderes de forças federais de segurança, como a Polícia Federal (PF) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), sofre resistência de governadores e parlamentares de oposição ao governo federal.

Lula pede votos a aliados

A sinalização para as eleições de 2026 também deu o tom dos discursos de Lula na 14ª Conferência Nacional de Assistência Social (CNAS), ontem (8), em Brasília. Em um deles, o presidente pediu votos a candidatos aliados do petista no pleito de 2026.

Em referência à oposição, segundo o chefe do Executivo, “nunca deu certo botar raposa no galinheiro. Por mais que ela pareça mansa, o resultado será que vai comer todas as galinhas do galinheiro”, disse. Para ele, a possível governabilidade a partir dos próximos anos dependerá da “qualidade” de deputados, senadores e governadores eleitos em 2026.

“Estamos cansados de experiências. Sabemos que (essas experiências) levam ao negacionismo. Sabemos da destruição da quantidade de ministérios e das políticas publicas”, lembrou, em crítica direta ao ex-presidente Jair Bolsonaro.