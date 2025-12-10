Governo Lula direciona R$ 39 bi para obras de saúde, educação e saneamento

Presidente Lula e ministro da Casa Civil, Rui Costa, durante anúncio da liberação de recursos a estados e municípios - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, nesta quarta-feira (10/12), a liberação de R$ 39 bilhões à realização de obras e compra de equipamentos nas áreas de educação, saúde, água e saneamento básico.

Anunciados em cerimônia no Palácio do Planalto, os investimentos do governo federal para o novo Programa de Aceleração e Crescimento (PAC) serão direcionados a prefeitos e governadores.

De acordo com o governo federal, os recursos vão partir do Fundo de Investimento em Infraestrutura Social (FIIS), do FIIS Saúde e de entidades filantrópicas. O objetivo do FIIS é viabilizar projetos de infraestrutura social.

Do FIIS de infraestrutura social, segundo o governo, já foram autorizados R$ 28,1 bilhões que atenderão propostas apresentadas por estados e municípios ao Planalto.

Esse recurso, segundo o governo Lula, será usado em financiamento de 1.701 propostas de aquisição de ônibus escolares e construção ou ampliação de creches, escolas, quadras de esportes, UBS, UPAs, Centros Centro de Atenção Psicossocial (CAPs), policlínicas, maternidades, hospitais, entre outros empreendimentos.

"No Brasil, nunca houve planejamento de Estado. E nós começamos a mudar isso quando pensamos na criação do primeiro PAC, porque era importante começar o governo sabendo o que tinha para fazer. O PAC dá a oportunidade de governar o país pensando no que é a necessidade primária e principal das pessoas", afirmou Lula.