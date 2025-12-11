Lula sobre Flávio Bolsonaro e oposição: "sabem que perderão a eleição"

Presidente Lula durante entrevista ao EM Minas, programa do Estado de Minas, Portal Uai e TV Alterosa. - (crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Em entrevista ao programa EM Minas, da TV Alterosa, na tarde desta quinta-feira (11/12), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou sobre a movimentação da oposição para as eleições de 2026, incluindo o anúncio da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) ao Palácio do Planalto. Lula também fez duras críticas ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que atualmente cumpre pena por crimes de golpe de Estado.

"Olha, com a minha pouca experiência em eleição no país, eu te digo que a gente não escolhe candidato adversário. Eu vejo toda hora falarem de Caiado, Tarcísio, Zema, Ratinho, Flávio, Michelle Bolsonaro…Quem inventa muito nome é porque não tem nenhum. Eles estão em dúvida porque sabem que perderão as eleições em 2026", disse.

Ainda durante a entrevista, Lula defendeu as ações do governo federal e destacou programas sociais e indicadores econômicos como argumentos de que o país vive um momento de recuperação. "Nós passamos dois anos para reconstruir esse país. Esse ano é o ano da colheita e nós estamos vivendo a melhor política de inclusão social que esse país já teve. 2026 será o ano da verdade."

O presidente citou os dados de inflação, que segundo ele, são os menores em 4 anos, além do aumento do salário mínimo, a ampliação dos programas como Bolsa Família, Pé de Meia e o +Especialista. Também mencionou as políticas voltadas aos pequenos empreendedores e profissionais autônomos, e a distribuição gratuita de gás de cozinha às famílias de baixa renda. "A última vez que esse país cresceu acima de 3% foi no meu governo, em 2010. De lá para cá, só voltou a crescer esse valor na minha presidência novamente", disse.

Ao comparar as gestões, o presidente responsabilizou diretamente Jair Bolsonaro pelas mais de 700 mil mortes por covid-19 registradas no país durante seu governo. "Esse país foi mal governado nos últimos quatro anos e é por isso que morreram 700 mil pessoas com a covid. Se tivesse um presidente com responsabilidade, teria evitado dois terços dessa morte", afirmou.