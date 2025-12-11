Lula sobre PL da Dosimetria: "Bolsonaro tem que pagar pela tentativa de golpe"

O presidente evitou dar opiniões sobre o PL por afirmar que o projeto compete, neste momento, ao Legislativo, e que vai esperar para "ver no que vai dar". - (crédito: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press)

Em entrevista ao programa EM Minas, programa da TV Alterosa em parceria com o jornal Estado de Minas e o Portal Uai, nesta quinta-feira (11/12), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou que deve esperar tramitação do Projeto de Lei nº 2162/2023, conhecido como PL da Dosimetria, para decidir se deve sancionar ou não. “Quando chegar na minha mesa, eu e Deus sentados na minha mesa, eu tomarei a decisão, farei aquilo que entender que deve ser feito”, declarou.

O presidente evitou dar opiniões sobre o PL por afirmar que o projeto compete, neste momento, ao Legislativo, e que vai esperar para “ver no que vai dar”. Por outro lado, Lula endossou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso em Brasília, precisa pagar pelos crimes.

“Ele tem que pagar pela tentativa de golpe, pela tentativa de destruir a democracia que ele fez neste país, ele sabe disso, não adianta ficar choramingando agora”, afirmou. “Ele tentou fazer algo muito grave, ele não fez brincadeira, ele tinha um plano arquitetado para matar a mim, Alckmin e Alexandre de Moraes”, destacou.

Lula também destacou a postura de Bolsonaro ao perder a eleição presidencial, que afirmou ser diferente da dele, quando perdeu três eleições seguidas antes de se tornar presidente, e do PSDB, quando perdeu eleições para o PT. “Se ele tivesse a postura de todo mundo que é democrático e respeita as instituições, ele não estaria preso”, finalizou.