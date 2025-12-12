InícioPolítica
Lula envia ao Congresso proposta para defensores dos direitos humanos

Texto aumenta mecanismos de proteção a pessoas que atuam na defesa dos direitos humanos. Brasil é um dos países que mais matam ativistas

(crédito: Victor Correia/CB.DA.Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou nesta sexta-feira (12/12) ao Congresso Nacional a proposta que cria o Plano Nacional de Proteção aos Defensores e Defensoras dos Direitos Humanos.

O texto foi assinado durante o encerramento da 13ª Conferência Nacional de Direitos Humanos (ConDH), realizada hoje no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB).

“A verdade nua e crua é que a ascensão da extrema direita em todo o mundo provocou uma onda de negacionismo dos direitos humanos no Brasil”, discursou o presidente durante a conferência, citando aumento do machismo e do racismo no país.

“Os inimigos dos direitos humanos miram grupos tradicionalmente invisibilizados, como negros, mulheres, idosos, pessoas com deficiência, indígenas, quilombolas, pessoas em situação de rua, a população LGBTQIA+, são os alvos preferenciais. Eles não se contentam em discriminar, tentam cala a todo custo a voz de quem está na linha de frente”, disse ainda o petista.

O plano nacional foi criado em novembro deste ano por decreto assinado por Lula. Porém, é alvo de medidas no Congresso Nacional para que seja extinto, especialmente por parlamentares ligados à bancada ruralista.

Mortes de defensores dos direitos humanos

A medida aumenta mecanismos de proteção a militantes e pessoas que atuam na defesa dos direitos humanos. Agora, a medida será votada pelo Congresso Nacional para virar lei.

“Infelizmente, o Brasil é um dos países que mais matam defensores e defensoras dos direitos humanos”, acrescentou o chefe do Executivo. Casos mais conhecidos incluem Chico Mendes e Irmã Dorothy, ambientalistas assassinados por fazendeiros.

Também participaram do evento a primeira-dama Janja da Silva, e os ministros Macaé Evaristo (Direitos Humanos e Cidadania) e Mauro Vieira (Relações Exteriores).

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 12/12/2025 12:36
