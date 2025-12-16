Pré-candidata trans de direita sofre ataques e recebe apoio do Novo

Sophia Barclay, filiada ao Partido Novo, anunciou a pré-candidatura pelo estado de São Paulo. - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O Diretório Estadual do Partido Novo em São Paulo divulgou, nesta segunda-feira (15/12), uma nota de solidariedade e repúdio após a influenciadora e pré-candidata Sophia Barclay, filiada à sigla, relatar ter sido vítima de agressão e intimidação.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O posicionamento do partido ocorre após a publicação de uma reportagem da revista Veja, que atribuiu os ataques a bolsonaristas. A versão foi publicamente contestada por Sophia, que afirmou que as críticas vieram majoritariamente da esquerda e que parte das mensagens atribuídas à direita teria sido feita por perfis falsos.

Ao se manifestar oficialmente, o Partido Novo afirmou acompanhar o caso “com atenção” e declarou confiar na apuração rigorosa dos fatos e na responsabilização do agressor nos termos da lei. Em diferentes peças publicadas nas redes sociais, o partido reforçou que “violência não é discurso” e que “intolerância não é política”, destacando que divergência ideológica não pode se transformar em agressão física ou perseguição.

Em outro trecho, a sigla sustenta que Sophia foi atacada “unicamente por exercer sua liberdade de pensamento e por se posicionar politicamente”, reafirmando que nenhuma identidade, convicção ou posicionamento político pode ser motivo para violência ou intimidação.

Sophia publicou um desabafo em suas redes sociais criticando a abordagem da reportagem. Ela afirmou que a matéria seria “sensacionalista” e que distorceu os fatos ao associar os ataques à direita. Segundo a pré-candidata, apenas dois comentários teriam sido usados como exemplo e, de acordo com ela, partiram de perfis falsos que se apresentavam como conservadores.

“Curiosamente, ignoram os milhões de mensagens de apoio, respeito e elogios que recebi de pessoas da direita”, escreveu Sophia. Ainda segundo ela, as críticas mais agressivas teriam vindo de setores da esquerda, incomodados com seu posicionamento político.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Procurada, a Veja não comentou as críticas feitas pela pré-candidata até a última atualização desta reportagem.