Lula assina recondução de Paulo Gonet

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) informou nas redes sociais que assinou, nesse domingo (14/12), a recondução de Paulo Gonet para o comando da Procuradoria-Geral da República (PGR). No X, o chefe do Executivo disse ter a convicção de que Gonet seguirá cumprindo a gestão da PGR com "firmeza e responsabilidade".
Foi no primeiro mandato na PGR que Gonet denunciou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por cinco crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.
"O Brasil precisa de seriedade, coragem e compromisso com a verdade. Precisa de boa investigação, de denúncia responsável e de independência para agir sem medo de quem quer que seja", afirmou o presidente.
O novo mandato do PGR começa na sexta-feira e vai até dezembro de 2027. A cerimônia de assinatura por Lula foi feita de forma reservada no Palácio do Planalto. O presidente e Gonet tinham agenda marcada às 14h40 desta segunda-feira.
O novo mandato de Paulo Gonet foi chancelado pelo Senado em 12 de novembro. Havia um temor no governo em relação à sabatina do PGR na Casa, mas parlamentares não identificaram nenhum movimento concreto para barrar um novo mandato. O nome dele foi aprovado por 45 votos favoráveis e 26 contrários, em uma votação apertada, já que eram necessários 41 votos para a recondução. Foi a menor margem para aprovação de um procurador-geral desde a redemocratização do Brasil.
