STF retoma o julgamento do núcleo 2 da trama golpista; acompanhe

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) irá retomar, nesta terça-feira (16/12), o julgamento dos seis réus que compõem o núcleo 2 da chamada trama golpista — grupo do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques. A sessão começará com a votação do ministro relator, Alexandre de Moraes.
Eles são acusados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de serem responsáveis pela elaboração da minuta golpista, por planejar o plano Punhal Verde Amarelo e tentar impedir a votação do eleitorado do Nordeste nas eleições de 2022.
Os crimes imputados a eles incluem tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, envolvimento em organização criminosa armada, deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado.
Após o voto do ministro relator, a ordem de votação dos demais membros da turma será: Cristiano Zanin; Cármen Lúcia; e Flávio Dino (presidente do colegiado). Caso o resultado do julgamento seja a condenação dos réus, a Primeira Turma seguirá para a fase da dosimetria, que é o momento em que se realiza o cálculo e a definição da pena imposta individualmente a cada condenado.
Os acusados que compõem o núcleo 2 são: Fernando de Sousa (delegado da Polícia Federal); Filipe Martins (ex-assessor internacional da presidência da República); Marcelo Câmara (coronel da reserva do Exército e ex-assessor da presidência); Marília Ferreira (delegada e ex-diretora de inteligência da Polícia Federal); Mário Fernandes (general da reserva do Exército); e Silvinei Vasques (ex-diretor-geral da PRF).
