TRAMA GOLPISTA

STF retoma o julgamento do núcleo 2 da trama golpista; acompanhe

A sessão começará com o voto do ministro relator, Alexandre de Moraes; caso condenados pela Primeira Turma, o julgamento irá para a fase de dosimetria e cálculo das penas

Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, relator do caso da Trama Golpista - (crédito: LUIZ SILVEIRA/STF)
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) irá retomar, nesta terça-feira (16/12), o julgamento dos seis réus que compõem o núcleo 2 da chamada trama golpista — grupo do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques. A sessão começará com a votação do ministro relator, Alexandre de Moraes.

Eles são acusados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de serem responsáveis pela elaboração da minuta golpista, por planejar o plano Punhal Verde Amarelo e tentar impedir a votação do eleitorado do Nordeste nas eleições de 2022.

Os crimes imputados a eles incluem tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, envolvimento em organização criminosa armada, deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado.

Após o voto do ministro relator, a ordem de votação dos demais membros da turma será: Cristiano Zanin; Cármen Lúcia; e Flávio Dino (presidente do colegiado). Caso o resultado do julgamento seja a condenação dos réus, a Primeira Turma seguirá para a fase da dosimetria, que é o momento em que se realiza o cálculo e a definição da pena imposta individualmente a cada condenado.

Os acusados que compõem o núcleo 2 são: Fernando de Sousa (delegado da Polícia Federal); Filipe Martins (ex-assessor internacional da presidência da República); Marcelo Câmara (coronel da reserva do Exército e ex-assessor da presidência); Marília Ferreira (delegada e ex-diretora de inteligência da Polícia Federal); Mário Fernandes (general da reserva do Exército); e Silvinei Vasques (ex-diretor-geral da PRF).

Iago Mac Cord

Jornalista Política e Brasil

Formado pela Universidade Ceub, estagiou por um ano no Correio e agora é um dos responsáveis por acompanhar o Judiciário e a segurança pública nacional. Com interesse em Jornalismo Humanitário, tem a ambição de cobrir crises sociais e ambientais.

Por Iago Mac Cord
postado em 16/12/2025 09:32 / atualizado em 16/12/2025 09:58
