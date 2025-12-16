Zucco faz balanço da liderança da Oposição e passa comando para o Cabo Gilberto

O comando da Liderança da Oposição na Câmara dos Deputados agora será do deputado federal Cabo Gilberto Silva (PL-PB). A mudança ocorreu nesta terça-feira (16/12), durante reunião com vice-líderes e parlamentares da bancada. O antigo líder, deputado Zucco (PL-RS), ao passar o bastão para o novo representante, fez um balanço das atividades desenvolvidas ao longo do ano.



“Encerramos o ciclo com a consciência tranquila de que cumprimos nosso dever. A Oposição não se omitiu diante do avanço do crime organizado, do aumento abusivo de impostos, dos escândalos de corrupção e da perseguição política. Atuamos com firmeza, responsabilidade e compromisso com o Brasil real, que sofre as consequências de um governo desconectado da população”, afirmou Zucco.







Ao longo do comando de Zucco, a oposição protocolou diversos pedidos de fiscalização e controle. Entre os trechos destacados no comando do parlamentar, está o projeto de lei de combate às facções criminosas, o PL Antifacção, que endurece penas e fortalece os instrumentos legais de enfrentamento ao crime organizado.

Também teve a instalação da CPMI dos Correios, que revelou um escândalo multibilionário com prejuízos a aposentados, pensionistas, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade.



A bancada se posicionou ainda contra o que considera avanços indevidos do Judiciário sobre prerrogativas do Legislativo e direitos individuais, incluindo a situação do ex-presidente da República Jair Bolsonaro, classificada pela ala bolsonarista como uma prisão injusta.

Zucco ressaltou que o trabalho da oposição entra em uma nova fase, especialmente com a aproximação de 2026.

“A passagem da liderança ao deputado Cabo Gilberto representa continuidade, não ruptura. A oposição segue unida, vigilante e preparada para os desafios que virão, especialmente com a aproximação de um novo ciclo eleitoral”, declarou.



