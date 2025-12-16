Lula e Boulos participam de reunião do Conselho de Participação Social

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral da Presidência da República, participam nesta terça-feira (16/12) de uma reunião do Conselho de Participação Social (CPS).

Liderado pelo líder petista e composto por 68 membros da sociedade civil, o grupo conta com a participação da presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (Contag), Vânia Marques Pinto.

A Contag é uma das associações investigadas no caso de fraudes no Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), reveladas pela Operação Sem Desconto. A fraude, apontam as investigações, operava com descontos de mensalidade associativa indevidos e não autorizados nos benefícios de aposentados e pensionistas rurais.

O Correio aguarda respostas do Planalto e da Contag para repercutir o fato de uma associação investigada na fraude do INSS participar do Conselho de Participação Social.

Os 68 membros do Conselho de Participação Social são definidos pelo presidente da República. Além da presidente da Contag, o grupo conta com participações do Movimento Nacional de Luta em defesa da População em Situação de Rua, da Central Única dos Trabalhadores, do Movimento Nacional de Luta por Moradia, da Federação Única dos Petroleiros e da Força Sindical.