Genial/Quaest: Lula tem 46% no 2º turno contra 36% de Flávio Bolsonaro

A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira (16/12) aponta o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 46% das intenções de voto em um eventual segundo turno das eleições presidenciais de 2026, contra 36% do senador Flávio Bolsonaro (PL). Este é o primeiro levantamento do instituto que não inclui o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro entre os possíveis candidatos.

O estudo também simulou disputas entre Lula e outros líderes da oposição. Contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o petista aparece com 45% das intenções de voto, enquanto o paulista soma 35%, um ponto percentual a menos do que no levantamento anterior.

Em um eventual confronto com o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), Lula mantém os mesmos 45%, diante de 35% do adversário. Já na disputa com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), o presidente registra 44%, ante 33% do opositor.

Outro cenário testado foi contra o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo). Nesse embate, Lula alcança 45% das intenções de voto, enquanto Zema marca 33%.

O levantamento também avaliou a aprovação do governo Lula. Segundo os dados, 49% dos entrevistados desaprovam a gestão do presidente, enquanto 48% a aprovam, configurando um empate técnico. O resultado é semelhante ao da pesquisa anterior, realizada em novembro, quando a desaprovação era de 50% e a aprovação, de 47%.

A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 11 e 14 de dezembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança informado pelo instituto é de 95%.