Ex-governador José Serra é internado em SP

O ex-senador e ex-governador de São Paulo José Serra (PSDB), de 83 anos, está internado no Hospital Sírio-Libanês, na região central da capital paulista, desde sexta-feira (12/12), após apresentar uma infecção na garganta. A informação foi confirmada por uma fonte ao Correio.

Apesar de apresentar evolução no quadro clínico de forma positiva e a infecção já ter sido controlada, Serra continuará hospitalizado até a conclusão do tratamento com antibióticos.

A expectativa é de que o ex-governador receba alta médica após o término do tratamento e a finalização dos exames de rotina previstos, caso não haja intercorrências.

Em 2021, José Serra anunciou publicamente o diagnóstico de doença de Parkinson em estágio inicial, além de distúrbios do sono. Em razão do agravamento do quadro de saúde, ele se afastou do mandato de senador por São Paulo, sendo substituído pelo vice José Aníbal (PSDB).

Desde então, não retornou à vida pública. Em 2022, chegou a disputar uma vaga como deputado federal, mas, com a saúde debilitada, não conseguiu realizar campanha e acabou não sendo eleito. Mesmo assim, obteve 88.926 votos.