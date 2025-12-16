InícioPolítica
ESTADO DE SAÚDE

Ex-governador José Serra é internado em SP

Internação ocorreu na sexta-feira (12/12), devido a uma infecção de garganta já controlada

Senador José Serra (PSDB-SP) - (crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado)
Senador José Serra (PSDB-SP) - (crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado)

O ex-senador e ex-governador de São Paulo José Serra (PSDB), de 83 anos, está internado no Hospital Sírio-Libanês, na região central da capital paulista, desde sexta-feira (12/12), após apresentar uma infecção na garganta. A informação foi confirmada por uma fonte ao Correio.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Apesar de apresentar evolução no quadro clínico de forma positiva e a infecção já ter sido controlada, Serra continuará hospitalizado até a conclusão do tratamento com antibióticos. 

A expectativa é de que o ex-governador receba alta médica após o término do tratamento e a finalização dos exames de rotina previstos, caso não haja intercorrências.

Em 2021, José Serra anunciou publicamente o diagnóstico de doença de Parkinson em estágio inicial, além de distúrbios do sono. Em razão do agravamento do quadro de saúde, ele se afastou do mandato de senador por São Paulo, sendo substituído pelo vice José Aníbal (PSDB).

Desde então, não retornou à vida pública. Em 2022, chegou a disputar uma vaga como deputado federal, mas, com a saúde debilitada, não conseguiu realizar campanha e acabou não sendo eleito. Mesmo assim, obteve 88.926 votos.

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Giovanna Sfalsin

Repórter

Graduanda de Jornalismo no Centro Universitário IESB, com experiência na editoria de Cidades do Correio Braziliense e em assessoria de imprensa. Atualmente, repórter do CB-Online

Por Giovanna Sfalsin
postado em 16/12/2025 16:35
SIGA
x