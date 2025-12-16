Governo Lula planeja linha de crédito de US$ 500 mi para elaboração da TV 3.0

Lula assinou o decreto de implantação da TV 3.0 em agosto deste ano - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva planeja divulgar uma linha de financiamento a emissoras de televisão para implantação da TV 3.0. A proposta, elaborada pelo Ministério das Comunicações e enviada para aprovação da Casa Civil, estabelece o crédito de US$ 500 milhões (cerca de R$ 2,7 bilhões) voltados para a construção da TV 3.0.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Após a aprovação de crédito pela Casa Civil, o projeto segue para o Senado, responsável por autorizar a contratação do financiamento. Segundo o projeto, a operação de crédito será estruturada junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD).

Leia também: Lula e Boulos participam de reunião do Conselho de Participação Social

Ao todo, a estimativa é que sejam necessários R$ 3,85 bilhões para que a reestruturação das TVs para o modelo 3.0 atenda cidades de regiões metropolitanas brasileiras.

“A TV 3.0 vai revolucionar a televisão brasileira com muita interatividade e integração com a internet. Estamos trabalhando para ampliar as fontes de financiamento, garantindo que o maior número possível de brasileiros tenha acesso a essa nova forma de transmissão. O Brasil será pioneiro entre os países do Brics e na América Latina”, afirmou o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho.

TV 3.0

Anunciada em agosto pelo presidente Lula, TV 3.0 permitirá que a televisão aberta tenha integração com a internet, conteúdos interativos, links para compras de produtos, escolha de câmeras, entre outras possibilidades.

A expectativa do Planalto é que a TV 3.0 redefina a forma como o brasileiro assiste à televisão, oferecendo ambientes digitais mais modernos, intuitivos e conectados.