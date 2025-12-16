Ala bolsonarista se reúne no Senado um dia antes da votação da dosimetria

Cerimônia que confirmou a licença do senador Romário (PL-RJ) por 120 dias acabou se transformando em um ponto de concentração de bolsonaristas - (crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado)

Um dia antes da votação da proposta que trata da dosimetria das penas, a ala bolsonarista promoveu uma reunião política no plenário do Senado Federal, nesta terça-feira (16/12), reunindo parlamentares e lideranças do Partido Liberal (PL). O encontro ocorreu em meio à movimentação intensa nos bastidores em torno do texto que pode impactar diretamente condenações relacionadas aos atos de 8 de janeiro.

Chamou atenção a presença do senador Esperidião Amin (PP-SC), relator da proposta de dosimetria no Senado, que optou por sentar ao lado do vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) durante o encontro. A proximidade entre os dois reforçou a leitura, nos corredores do Congresso, de que o grupo busca alinhar discurso e estratégia política às vésperas da votação.

Também participaram da reunião o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto; o líder do partido na Câmara, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ); os deputados Altineu Côrtes (PL-RJ) e Hélio Lopes (PL-RJ); o senador Magno Malta (PL-ES); além do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello (PL-RJ).

O encontro ocorreu durante a cerimônia que confirmou a licença do senador Romário (PL-RJ) por 120 dias. Com o afastamento, tomou posse o suplente Bruno Bonetti (PL-RJ), presidente do partido no município do Rio de Janeiro. A solenidade acabou se transformando em um ponto de concentração da ala bolsonarista no Senado, funcionando como palco para articulações políticas em torno da dosimetria.

A proposta da dosimetria está na pauta do Senado de amanhã e é acompanhada de perto por parlamentares da oposição, que veem no tema uma das principais bandeiras políticas do campo bolsonarista neste fim de ano legislativo, cujo objetivo é converter a proposta em anistia por meio da implementação de emendas.