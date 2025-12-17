Lula diz ter defendido diálogo a Trump: "Mais barato que guerra"

Último encontro do ano é realizado na Granja do Torto. Ao todo, foram três reuniões ministeriais em 2025 - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou nesta quarta-feira (17/12) que as conquistas do seu governo até o momento ocorreram pelo diálogo, e que disse ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que “fica mais barato” conversar do que fazer guerra.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O petista realiza hoje sua última reunião ministerial do ano, na Granja do Torto. O encontro trata do balanço do que foi feito nos quase três anos de gestão até agora, e também do cenário para as eleições de 2026.

“Tudo aquilo que, teoricamente, os analistas políticos achavam impossível acontecer em um governo que tinha menos de 120 deputados, em uma Câmara de 513, e 14 ou 15 senadores, aconteceu. Aconteceu pela persistência de cada um de vocês, pela capacidade de conversa, de argumentação”, disse Lula em seu discurso de abertura.

“Aliás, eu falei para o Trump: 'Trump, fica mais barato conversar e menos sofrido conversar do que guerra. Se a gente acreditar no poder do argumento, no poder da palavra, a gente evita muita confusão na vida dos países'”, acrescentou.

Leia também: Lula diz que foi consultado por Trump sobre sanções a Moraes e comemora

Momento "quase ímpar"

Ao iniciar seu discurso, o presidente Lula afirmou que o país está “vivendo um momento quase que ímpar” do ponto de vista do crescimento e da atividade econômica, e destacou a aprovação da isenção do Imposto de Renda (IR) e a aprovação pela Câmara, ontem (16), do último projeto de regulamentação da reforma tributária.

O encontro ministerial deve durar a maior parte do dia. Também vão discursar o vice-presidente Geraldo Alckmin, e os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) e Sidônio Palmeira (Secretaria de Comunicação Social).