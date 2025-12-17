InícioPolítica
Eleição de 2026 será "a hora da verdade", diz Lula em reunião ministerial

Presidente defendeu nesta quarta-feira (17/12) que o governo tem "uma força extraordinária" para disputar o pleito no ano que vem

Para Lula, os partidos terão que escolher, no próximo ano, de que lado estarão - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agênc)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta quarta-feira (17/12) que 2026 será “o ano da verdade”, por conta das eleições. Segundo o petista, o governo terá que apresentar todos os seus feitos à população, enquanto os partidos precisarão “definir de que lado estão”.

A fala ocorreu durante abertura da última reunião ministerial do ano, realizada na Granja do Torto.

“O dado concreto é que o ano eleitoral vai ser o ano da verdade. Nós temos que criar a ideia da hora da verdade, para mostrar quem é quem nesse país, quem faz o que nesse país. O que aconteceu antes, sabe, de nós, e o que acontece quando nós chegamos ao governo”, discursou Lula aos seus ministros.

“Nós precisamos fazer com que o povo saiba o que aconteceu nesse país. Eu tenho a impressão de que o povo não sabe, que nós ainda não conseguimos a narrativa correta para fazer com que o povo saiba ter uma avaliação das coisas que aconteceram neste país”, acrescentou, fazendo uma autocrítica.

Segundo o presidente Lula, quase todos os programas sociais já foram entregues, e o governo tem “uma força extraordinária” para as eleições do próximo ano.

“Cada partido que vocês (ministros) participam vai ter que estar no processo eleitoral e vai ter que definir de que lado está. Será inexorável as pessoas terem que ir definindo o discurso que vão fazer. Eles vão ter que defender aquilo que eles acham que pode elegê-los, e eu acho que nós temos uma força extraordinária”, reforçou o chefe do Executivo.

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 17/12/2025 10:56 / atualizado em 17/12/2025 10:56
