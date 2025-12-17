Eleição de 2026 será "a hora da verdade", diz Lula em reunião ministerial

Para Lula, os partidos terão que escolher, no próximo ano, de que lado estarão - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agênc)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta quarta-feira (17/12) que 2026 será “o ano da verdade”, por conta das eleições. Segundo o petista, o governo terá que apresentar todos os seus feitos à população, enquanto os partidos precisarão “definir de que lado estão”.

A fala ocorreu durante abertura da última reunião ministerial do ano, realizada na Granja do Torto.

“O dado concreto é que o ano eleitoral vai ser o ano da verdade. Nós temos que criar a ideia da hora da verdade, para mostrar quem é quem nesse país, quem faz o que nesse país. O que aconteceu antes, sabe, de nós, e o que acontece quando nós chegamos ao governo”, discursou Lula aos seus ministros.

“Nós precisamos fazer com que o povo saiba o que aconteceu nesse país. Eu tenho a impressão de que o povo não sabe, que nós ainda não conseguimos a narrativa correta para fazer com que o povo saiba ter uma avaliação das coisas que aconteceram neste país”, acrescentou, fazendo uma autocrítica.

Segundo o presidente Lula, quase todos os programas sociais já foram entregues, e o governo tem “uma força extraordinária” para as eleições do próximo ano.

“Cada partido que vocês (ministros) participam vai ter que estar no processo eleitoral e vai ter que definir de que lado está. Será inexorável as pessoas terem que ir definindo o discurso que vão fazer. Eles vão ter que defender aquilo que eles acham que pode elegê-los, e eu acho que nós temos uma força extraordinária”, reforçou o chefe do Executivo.