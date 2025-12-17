Lula orienta ministros a pedirem votos no Senado a favor de Messias

Messias também participou da reunião ministerial desta quarta-feira (17/12), ao lado do líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA) - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva orientou nesta quarta-feira (17/12) para que seus ministros ajudem na aprovação do advogado-Geral da União (AGU), Jorge Messias, pelo Senado para ocupar uma cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

Ao encerrar a reunião ministerial realizada na Granja do Torto, o líder petista disse para seus auxiliares que liguem para seus amigos senadores e peçam voto a favor de Messias. A sabatina será realizada no próximo ano.

“Um feliz natal para todos vocês. Todo mundo que puder, por favor, quem tiver um senador amigo, não deixe de ligar para desejar feliz Natal e pedir voto para o Messias”, comentou o presidente ao fim do discurso no encerramento da reunião.

“Eu não indiquei o Messias porque ele é meu amigo. Eu indiquei o Messias porque ele é um grande advogado, e o país tem gratidão pelo que ele fez em defesa da presidenta Dilma Rousseff. Desde lá ele continuou sendo leal. Só para saber, a indicação dele é por mérito, não é por amizade pessoal”, acrescentou.

Messias enfrenta resistência por parte considerável dos senadores, principalmente do presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), que defendia a indicação do seu antecessor, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

A expectativa é que Messias precisará articular sua votação com os parlamentares e tentar angariar votos até o retorno do recesso parlamentar, em fevereiro do ano que vem, para conseguir ser aprovado.