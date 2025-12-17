InícioPolítica
Diretor da PF critica PL da Dosimetria: "Tem que ter coerência"

Andrei Rodrigues afirmou que políticos se contradizem em discursos ao propor projetos como o recálculo da dosimetria e a anistia dos envolvidos no 8 de janeiro. Senado pode votar proposta nesta quarta-feira (17/12)

"Não vale pregar o recrudescimento de pena, proibir benefícios constitucionalmente previstos, e na hora da prática fazer outra coisa", destaca Andrei - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, criticou, nesta quarta-feira (17/12), o projeto de lei que altera regras de dosimetria penal para os condenados pela trama golpista e pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Ele disse que as autoridades devem “ter coerência” ao sugerir e deliberar propostas dessa natureza. A declaração foi dada durante a posse de novo superintendente da PF no Distrito Federal, Alfredo Junqueira.

“Nós precisamos ter coerência. Nós, autoridades públicas, dos Três Poderes, temos de ter coerência entre o discurso e a prática. Não vale pregar mais o recrudescimento de pena, proibir benefícios constitucionalmente previstos, e na hora da prática fazer outra coisa, como, por exemplo, propor anistia ou propor afrouxamento de penas para quem comete crime do crime organizado”, disse o chefe da corporação. 

O projeto que tramita no Congresso Nacional altera dispositivos do Código Penal e da Lei de Execução Penal para mudar o cálculo de penas em casos de concurso de crimes e regras de progressão de regime. O texto reduz as penas do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros envolvidos na tentativa de golpe de Estado e na depredação dos prédios dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023. Há também a possibilidade de o condenado cumprir pena em prisão domiciliar. 

A proposta está no Senado, sob relatoria do senador Esperidião Amin (PP-SC). Na manhã desta quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) adiou votação do PL da Dosimetria. O presidente do colegiado deu prazo de quatro horas para que os parlamentares analisem o texto do relator. A expectativa é de que o projeto seja votado pelo grupo ainda hoje e depois siga para deliberação no plenário, onde também está pautado.

Luana Patriolino

Repórter

Jornalista há 10 anos, é setorista de Poder Judiciário no Correio Braziliense. Já passou pelo caderno de Cidades e pela Revista do Correio. Tem experiência em site, impresso, rádio e assessorias de imprensa.

Por Luana Patriolino
postado em 17/12/2025 14:38 / atualizado em 17/12/2025 14:41
