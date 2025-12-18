Procurador federal assume Secretaria-Executiva da Previdência após operação da PF

O Ministério da Previdência Social confirmou nesta quinta-feira (18/12) a nomeação do procurador federal Felipe Cavalcante para o cargo de secretário-executivo da pasta. Ele assume a função após a exoneração de Adroaldo Portal, preso na nova fase da Operação Sem Desconto, que investiga fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Como novo secretário-executivo, o procurador federal passa a coordenar a gestão administrativa da pasta e a dar suporte direto às políticas públicas conduzidas pelo Ministério da Previdência Social.
Na função de “braço direito” do ministro Wolney Queiroz, ele ficará responsável pela supervisão das Secretarias de Regime Geral e de Regime Próprio da Previdência Social, além de atuar na integração estratégica entre o gabinete e as autarquias vinculadas à pasta, como o INSS.
Antes de assumir o novo cargo, Felipe ocupava a Consultoria Jurídica do ministério. Ele é graduado em direito pela Universidade Federal de Pernambuco, pós-graduado em Direito do Estado, membro da Advocacia-Geral da União e possui experiência na Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS.
