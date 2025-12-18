InícioPolítica
fraude no INSS

Procurador federal assume Secretaria-Executiva da Previdência após operação da PF

Felipe Cavalcante assumiu o cargo após a prisão do ex-secretário-executivo Adroaldo Portal, determinada na nova fase da Operação Sem Desconto, que apura fraudes envolvendo benefícios do INSS

Antes de assumir o novo cargo, Felipe Cavalcante ocupava a Consultoria Jurídica do ministério. - (crédito: Divulgação)
Antes de assumir o novo cargo, Felipe Cavalcante ocupava a Consultoria Jurídica do ministério. - (crédito: Divulgação)

O Ministério da Previdência Social confirmou nesta quinta-feira (18/12) a nomeação do procurador federal Felipe Cavalcante para o cargo de secretário-executivo da pasta. Ele assume a função após a exoneração de Adroaldo Portal, preso na nova fase da Operação Sem Desconto, que investiga fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Como novo secretário-executivo, o procurador federal passa a coordenar a gestão administrativa da pasta e a dar suporte direto às políticas públicas conduzidas pelo Ministério da Previdência Social.

Na função de “braço direito” do ministro Wolney Queiroz, ele ficará responsável pela supervisão das Secretarias de Regime Geral e de Regime Próprio da Previdência Social, além de atuar na integração estratégica entre o gabinete e as autarquias vinculadas à pasta, como o INSS.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Antes de assumir o novo cargo, Felipe ocupava a Consultoria Jurídica do ministério. Ele é graduado em direito pela Universidade Federal de Pernambuco, pós-graduado em Direito do Estado, membro da Advocacia-Geral da União e possui experiência na Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Iago Mac Cord

Jornalista Política e Brasil

Formado pela Universidade Ceub, estagiou por um ano no Correio e agora é um dos responsáveis por acompanhar o Judiciário e a segurança pública nacional. Com interesse em Jornalismo Humanitário, tem a ambição de cobrir crises sociais e ambientais.

Por Iago Mac Cord
postado em 18/12/2025 11:50
SIGA
x