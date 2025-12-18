Governo exonera secretário da Previdência alvo de operação da PF

Em nota oficial, o ministro da Previdência, Wolney Queiroz, informou que a decisão de exonerar Portal partiu da própria pasta logo após a operação da PF - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Ministério da Previdência Social anunciou, nesta quinta-feira (18/12), a exoneração do secretário-executivo Adroaldo Portal, que foi preso em mais uma fase da Operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal com apoio da Controladoria-Geral da União. A ação investiga irregularidades relacionadas a descontos associativos não autorizados em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS.

Em nota oficial, o ministro da Previdência, Wolney Queiroz, informou que a decisão de exonerar Portal partiu da própria pasta logo após a operação da PF, que cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão em diversas unidades federativas.

