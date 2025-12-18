Mesa Diretora da Câmara cassa mandatos de Eduardo Bolsonaro e Ramagem

A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados decidiu nesta quinta-feira (18/12) pela cassação dos mandatos de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Alexandre Ramagem (PL-RJ), o primeiro réu e segundo foragido da justiça brasileira, por participar de trama golpista após as eleições de 2022.
A decisão foi comunicada no fim da tarde pelo presidente da Casa, Hugo Motta. No caso de Ramagem, que foi condenado a 16 anos de prisão no âmbito da trama para impedir a posse de Lula, a cassação veio após decisão do Supremo Tribunal Federal e a manifestação do relator do processo, o deputado Carlos Veras (PT-PE). Ramagem, assim como Flávio, fugiu para os Estados Unidos, onde tenta obter asilo político.
Em relação ao filho 03 do ex-presidente Jair Bolsonaro, a decisão ocorreu após o parlamentar ultrapassar o limite de faltas nas sessões legislativas da Câmara. Eduardo foi para os EUA ainda no mês de março de 2025. O deputado perde o mandato caso falte pelo menos 1/3 das sessões deliberativas da Casa.
