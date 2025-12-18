Sóstenes: PL vai recorrer "a todas as instâncias" após cassações

Sóstenes Cavalcante afirmou ao Correio que oposição seguirá em plenário, não foi ouvida por Hugo Motta e não comparecerá à reunião de líderes - (crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)

Após o anúncio da cassação dos deputados federais Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Alexandre Ramagem (PL-RJ), o líder da oposição na Câmara, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) disse que o partido vai recorrer da decisão da Mesa Diretora “a todas as instâncias” possível. “Esperamos que minimamente o Estado de Direito ainda seja respeitado nesse país”, disse o parlamentar, em entrevista a jornalistas no Salão Verde da Câmara.

Sobre a decisão pela cassação fora do plenário ter partido, ou não, do presidente da Câmara, Hugo Motta, Sóstenes minimizou a participação do deputado paraibano nesse processo e condenou toda a Mesa Diretora da Casa. “Na minha avaliação, é uma subserviência da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados a alguns membros do Poder Judiciário, em especial alguns ministros do STF que decidiram fazer perseguição política e ideológica a quem é conservador e quem é de direita”, acrescentou.

A decisão sobre a cassação foi publicada em edição extra do Diário da Câmara na tarde desta quinta-feira (18/12). Tanto Bolsonaro quanto Ramagem estão exilados nos Estados Unidos. Enquanto o primeiro é réu por tentar interferir no processo judicial sobre os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023 e suposta trama golpista, o segundo é foragido da Justiça brasileira após ser condenado a 16 anos de prisão no mesmo caso.

Conversa com o deputado

Sóstenes disse que conversou com Ramagem na noite desta quarta-feira (17) e explicou ao parlamentar e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) que a Câmara poderia decidir nesta quinta sobre a cassação do parlamentar. Também contou que tentou falar com Eduardo, mas não conseguiu.

O líder da oposição disse que deve conversar com o corpo jurídico do partido para avaliar quais devem ser os recursos apresentados, lembrando que as sessões ordinárias de 2025 se encerram nesta sexta-feira (19). Ele ainda falou sobre perseguição política ao que ele chamou de “nossos soldados” e que vai tentar todos os recursos possíveis para livrar os parlamentares da cassação.

“Nós estamos emum momento de perseguição de qualquer parlamentar que seja de direita conservador, que seja possível, em especial algum deles que tenha alguma possibilidade de disputa de Senado, como é o caso de Eduardo Bolsonaro, que todos sabemos que seria um senador, é praticamente eleito, e há um desespero enorme por conta de termos um Senado muito conservador e à direita em 2027”, disse ainda o deputado.

