"Enquanto Bolsonaro viver, não há anistia", diz cigana

Em outro trecho do vídeo, Sulamita afirmou: "Eles vão ser libertos. Isso é fato", ao comentar a possibilidade de avanços no processo de libertação - (crédito: Reprodução/Redes sociais )

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, a cigana Sulamita afirmou que vê, a partir de 2026, a formação de “alianças de pessoas fortes” que abririam caminho para a libertação de condenados pelos atos de 8 de janeiro. As declarações fazem parte de uma leitura de tarot e baralho cigano, conduzida, segundo ela, sob orientação espiritual, e traçam um cenário gradual: ajustes de pena, progressão de regime e, em um horizonte mais distante, anistia.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Logo no início da gravação, Sulamita afirma não considerar suficiente a recente definição do PL da Dosimetria. Para ela, a medida não representa liberdade imediata. “Elas não vão para casa agora. Se disserem isso para você, é mentira”, disse, ao comentar expectativas criadas em torno da decisão judicial. A cartomante sustenta que parte dos condenados não cometeu crimes e que a resposta do sistema ainda estaria aquém do que considera justo.

Mas ela destaca que a anistia não alcançará o ex-presidente Jair Bolsonaro, enquanto ele estiver vivo. "Enquanto o Bolsonaro estiver vivo, essa anistia não sai. Ou seja, eles serão anistiados? Serão. Mas quando o nosso amado Bolsonaro não estiver mais entre nós", afirmou a cigana.

Sulamita afirma enxergar obstáculos antes da saída efetiva da prisão e indica que deve ocorrer uma progressão de pena. “Primeiro, eles vão para o semiaberto. Ainda teremos alguns obstáculos antes dessas pessoas irem para casa”, declarou. Ela acrescenta que não vê esse movimento se concretizando antes de fevereiro, apontando tentativas de bloqueio que, segundo sua previsão, não teriam êxito.

Apesar das dificuldades, a cartomante diz identificar sinais positivos nas cartas. Em um dos trechos mais destacados do vídeo, afirma ver “a casa das alianças” associada à liberdade. “Eu vejo aliança de pessoas fortes. A casa da liberdade, pássaros, felicidade”, afirmou, interpretando esses símbolos como a união de forças políticas capazes de alterar o destino dos condenados. Para Sulamita, o simples retorno ao convívio familiar já representaria uma vitória relevante para quem está preso há meses.

Em outro trecho do vídeo, Sulamita afirmou: “Eles vão ser libertos. Isso é fato”, ao comentar a possibilidade de avanços no processo de libertação.

A cigana criticou o que chamou de solução parcial e afirmou sentir “alívio, mas não é o que a gente quer” em referência ao PL da Dosimetria. Ela dirigiu ainda um apelo a aliados políticos e ao seu público para persistirem na tentativa de obter anistia: “Vamos nos unir por um propósito maior que é o nosso país”.

Quem é Sulamita

Sulamita é uma figura pública conhecida por previsões e leituras de tarot políticas nas redes sociais. Na página oficial vinculada ao seu trabalho ela se apresenta como alguém introduzida às cartas na infância e que hoje mantém um canal e produtos relacionados a consultas, rituais e conteúdos esotéricos. A cartomante já foi citada por veículos de imprensa e aparece com frequência em redes por previsões sobre temas políticos e acontecimentos nacionais.