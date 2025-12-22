Eduardo Bolsonaro joga Havaianas no lixo: "Pés direito e esquerdo"

O deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) aderiu, nesse domingo (21/12), ao movimento de boicote à marca Havaianas que vem ganhando apoio entre políticos da direita após a veiculação de uma campanha publicitária estrelada pela atriz Fernanda Torres.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

<p><strong><a href="https://whatsapp.com/channel/0029VaB1U9a002T64ex1Sy2w">Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular</a></strong></p>

Em vídeo publicado nas redes sociais, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que a empresa “se descolou da realidade” ao escolher uma figura pública identificada com posições de esquerda para representar um produto que, segundo ele, sempre foi associado a símbolos nacionais.

Morando atualmente nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro disse que costumava enxergar a sandália como um ícone do Brasil, inclusive utilizado por estrangeiros que demonstrariam apreço pelo país. Segundo ele, essa imagem teria sido “quebrada” pela campanha, que associa a marca a uma atriz que, em sua avaliação, defende posições políticas incompatíveis com valores defendidos por setores conservadores.

Na gravação, Eduardo Bolsonaro faz referência ao slogan da campanha, que convida o público a não começar o ano “com o pé direito”, interpretação que, para ele, teria conotação política. “Eu achava que isso daqui era um símbolo nacional. Já vi muito gringo com essa banderinha do Brasil no pé, só que eu me enganei. Eles escolheram pra ser a garota propaganda da Sandália, uma pessoa que é declaradamente de esquerda”, disse, ao jogar o par de Havaianas no lixo.



O movimento de boicote já havia sido defendido pelo senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG), que também publicou vídeos nas redes sociais criticando a campanha. Para o parlamentar mineiro, a peça publicitária faz uma “propaganda subliminar” contra a eleição de políticos de direita, especialmente por mencionar o ano de 2026, quando ocorrerá a próxima disputa presidencial. Na avaliação de Cleitinho, a referência ao “pé direito” funcionaria como uma metáfora eleitoral em um país marcado pela polarização política.

Na propaganda, Fernanda Torres afirma que não deseja que os brasileiros comecem o novo ano “com o pé direito”, mas “com os dois pés”. A atriz diz que a mensagem não tem relação com sorte, mas com atitude, incentivando o público a agir “de corpo e alma”. Até o momento, a Havaianas não se manifestou publicamente sobre as críticas.