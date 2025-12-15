PF confirma que investigação do Master envolve autoridade com foro no STF

Rodrigues explicou que a PF adota "cautela muito grande" em todas as suas investigações para "evitar nulidades" processuais - (crédito: José Cruz / Agência Brasil)

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, confirmou que a investigação sobre fraudes envolvendo o Banco Master alcançou uma autoridade com direito a foro especial no Supremo Tribunal Federal (STF). Em razão desse “achado”, as apurações foram paralisadas e, posteriormente, encaminhadas à Corte.



O ministro Dias Toffoli, do STF, determinou que, a partir de agora, todas as ações referentes ao caso precisam ser submetidas ao Supremo. Rodrigues explicou que a PF adota “cautela muito grande” em todas as suas investigações para “evitar nulidades” processuais.

“A qualquer elemento de investigado com prerrogativa de foro, suspendemos as investigações e enviamos ao foro competente. Neste caso, houve um achado que pode indicar a prerrogativa de foro. A partir de agora, todas as ações referentes a este caso precisam ser submetidas a esse foro, que é o STF”, comentou.

O diretor garantiu que “não houve prejuízo às investigações” e que o tempo de interrupção foi um “lapso curtíssimo”. As investigações já foram retomadas, incluindo a análise do material apreendido. Apesar do encaminhamento do inquérito, o diretor da PF não fez referência ou revelou o nome da autoridade que motivou a remessa de autos para o Supremo.

