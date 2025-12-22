"Lula deve vetar PL da Dosimetria até dia 8 de janeiro", diz Jaques Wagner

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode vetar o projeto de lei (PL) da dosimetria no dia 8 de janeiro de 2026. A data, que também simboliza os três anos dos ataques de militantes bolsonaristas contra as sedes dos Três Poderes em Brasília, foi escolhida pelo petista como um “ato político”, afirmou o líder do Executivo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), em entrevista a uma rádio local de seu estado, nesta segunda-feira (22/12).
“O presidente Lula vai fazer um ato para que a gente não deixe passar a lembrança daquele dia triste que foi afrontar a democracia. Não sei exatamente que dia ele vai assinar o veto, mas ele vai assinar daqui até o dia 8 de janeiro”, afirmou o parlamentar.
Jaques garantiu que a posição do governo não mudou e minimizou as controvérsias em torno do tema. “Não muda a minha posição, não muda a posição do presidente Lula”, pontuou ele. O parlamentar destacou que a intenção de transformar o veto em um ato político já havia sido mencionada por Lula durante a última reunião ministerial, realizada na semana passada, quando o presidente Lula chegou a pedir que os ministros estivessem em Brasília na data para participar da cerimônia, nos moldes do evento realizado neste ano.
Além da presença da equipe ministerial, o Palácio do Planalto pretende convidar os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP), reforçando o caráter institucional da solenidade.
