Michelle pede orações por Bolsonaro antes de cirurgia

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro pediu orações para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que passará por cirurgia de retirada de hérnia inguinal bilateral nesta quinta-feira (25/12). O apelo foi feito por meio de publicação no Instagram nesta quarta-feira (24).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Bolsonaro foi internado na manhã desta quarta-feira (24) para a realização de exames pré-operatórios. Esta é a primeira vez que o ex-presidente deixa a Superintendência da Polícia Federal, onde está preso há cerca de um mês. Ele chegou à unidade hospitalar, localizada nas proximidades da sede da PF, por volta das 9h30.

O deslocamento e o procedimento cirúrgico foram autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão permite que apenas Michelle acompanhe o ex-presidente durante a internação, mas negou o pedido da defesa para a visita dos filhos Carlos e Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Apesar da determinação, Carlos Bolsonaro esteve no hospital na manhã desta quarta-feira (22), mas permaneceu do lado de fora da unidade enquanto o ex-presidente dava entrada para os exames. À imprensa, o vereador do Rio de Janeiro afirmou que a defesa tenta reverter a proibição. “A gente está aqui para pelo menos poder ficar um pouquinho perto dele”, disse.

Entre as medidas de segurança estabelecidas na decisão está a proibição da entrada de celulares e outros equipamentos eletrônicos no quarto destinado ao ex-presidente. Na publicação, Michelle informou que ficará sem aparelho telefônico enquanto estiver acompanhando o marido, em cumprimento à determinação judicial. “Conto com a compreensão de todos e retornarei assim que possível”, escreveu.