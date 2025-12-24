InícioPolítica
STF

Banco Master: Toffoli marca acareação entre Vorcaro, ex-presidente do BRB e diretor do BC

Ministro quer confrontar as versões sobre a tentativa de compra do Master pelo BRB, vetada pelo Banco Central; acareação ocorrerá na próxima terça-feira (30/12)

O magistrado pretende avaliar o que fez o Banco Central declarar a liquidez extrajudicial do Banco Master em 18 de novembro - (crédito: Rosinei Coutinho/STF)
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli marcou, para a próxima terça-feira (30/12), a acareação entre o presidente do Master, Daniel Vorcaro, o ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa e o diretor de Fiscalização do Banco Central (BC), Ailton de Aquino Santos. 

O magistrado pretende avaliar o que fez o Banco Central declarar a liquidez extrajudicial do Banco Master em 18 de novembro, mesmo dia em que a Polícia Federal prendeu Vorcaro e outros dirigentes do Master durante os cumprimentos de mandatos de busca, apreensão e de prisão da Operação Compliance Zero. 

Toffoli determinou a confrontação de versões sem que houvesse provocação da Polícia Federal (PF). As oitivas poderão ocorrer por videoconferência ou presencialmente no STF, com gravação e acompanhamento por magistrados auxiliares do gabinete do ministro.

Na última quinta-feira (18), o presidente do BC, Gabriel Galípolo, se colocou à disposição do STF para "prestar esclarecimentos" sobre a liquidação do banco.

Eduarda Esposito

Repórter

Jornalista, 29 anos, formada na Universidade de Brasília (UnB), repórter da coluna Brasília-DF e das editorias de política, economia e Brasil

Por Eduarda Esposito
postado em 24/12/2025 12:14 / atualizado em 24/12/2025 12:29
