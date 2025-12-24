Banco Master: Toffoli marca acareação entre Vorcaro, ex-presidente do BRB e diretor do BC

O magistrado pretende avaliar o que fez o Banco Central declarar a liquidez extrajudicial do Banco Master em 18 de novembro - (crédito: Rosinei Coutinho/STF)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli marcou, para a próxima terça-feira (30/12), a acareação entre o presidente do Master, Daniel Vorcaro, o ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa e o diretor de Fiscalização do Banco Central (BC), Ailton de Aquino Santos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O magistrado pretende avaliar o que fez o Banco Central declarar a liquidez extrajudicial do Banco Master em 18 de novembro, mesmo dia em que a Polícia Federal prendeu Vorcaro e outros dirigentes do Master durante os cumprimentos de mandatos de busca, apreensão e de prisão da Operação Compliance Zero.

Toffoli determinou a confrontação de versões sem que houvesse provocação da Polícia Federal (PF). As oitivas poderão ocorrer por videoconferência ou presencialmente no STF, com gravação e acompanhamento por magistrados auxiliares do gabinete do ministro.

Na última quinta-feira (18), o presidente do BC, Gabriel Galípolo, se colocou à disposição do STF para "prestar esclarecimentos" sobre a liquidação do banco.

>Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular