Banco Master: Toffoli marca acareação entre Vorcaro, ex-presidente do BRB e diretor do BC

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli marcou, para a próxima terça-feira (30/12), a acareação entre o presidente do Master, Daniel Vorcaro, o ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa e o diretor de Fiscalização do Banco Central (BC), Ailton de Aquino Santos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
O magistrado pretende avaliar o que fez o Banco Central declarar a liquidez extrajudicial do Banco Master em 18 de novembro, mesmo dia em que a Polícia Federal prendeu Vorcaro e outros dirigentes do Master durante os cumprimentos de mandatos de busca, apreensão e de prisão da Operação Compliance Zero.
- Leia também: Moraes nega pressão para beneficiar banco Master
- Leia também: Toffoli impõe sigilo máximo à ação de defesa de Daniel Vorcaro
Toffoli determinou a confrontação de versões sem que houvesse provocação da Polícia Federal (PF). As oitivas poderão ocorrer por videoconferência ou presencialmente no STF, com gravação e acompanhamento por magistrados auxiliares do gabinete do ministro.
Na última quinta-feira (18), o presidente do BC, Gabriel Galípolo, se colocou à disposição do STF para "prestar esclarecimentos" sobre a liquidação do banco.
Saiba Mais
- Flipar Estudo científico apontou que Beethoven não tinha ‘talento’ para música; entenda!
- Economia Decreto estabelece salário mínimo de R$ 1.621 a partir de 1º de janeiro
- Brasil Ônibus tomba em SP e deixa dois mortos e ao menos 29 feridos
- Diversão e Arte MinC registra nota de pesar pela morte da flautista Odette Ernest Dias
- Flipar Divindades e alienígenas: ilha que gira ‘sozinha’ inspira teorias ‘malucas’ na Argentina
- Mariana Morais Ludmilla confronta Patrícia e Daniela Abravanel após polêmica sobre racismo
- >Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular