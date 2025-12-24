"O Brasil voltou a sonhar": Lula destaca avanços sociais e defende fim da escala 6x1

Ao abordar a pauta trabalhista, Lula afirmou que pretende liderar o debate pelo fim da escala 6x1. - (crédito: Reprodução/Youtube)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, em pronunciamento na noite desta quarta-feira (24/12), véspera de Natal, que o Brasil encerra o ano “histórico e difícil” com avanços sociais e econômicos e anunciou que vai trabalhar pelo fim da escala 6x1 de trabalho sem redução salarial. “Não é justo que alguém trabalhe seis dias e tenha apenas um para descansar, cuidar da família e viver”, afirmou.

Segundo Lula, o país voltou a sair do mapa da fome após investir na retomada do Bolsa Família, na valorização do salário mínimo, no apoio à agricultura familiar e na geração de empregos. “Encontramos o Brasil com 33 milhões de pessoas passando fome. Hoje, o povo brasileiro é o grande vencedor”, declarou.

No discurso, Lula citou que mais de dois milhões de pessoas deixaram o Bolsa Família em 2024 por melhora de renda. Ele também destacou o programa Pé de Meia, que ajudou jovens a permanecerem na escola, além do Gás do Povo e Luz do Povo, voltados às famílias de menor renda.

Lula ressaltou ainda o retorno do Minha Casa, Minha Vida com ampliação para a classe média e antecipou a chegada do Reforma Casa Brasil. O presidente também lembrou da transposição do Rio São Francisco e afirmou que obras do Novo PAC estão presentes “em milhares de cidades”.

Emprego e renda

O presidente comemorou a “melhor taxa de desemprego da história”, renda média recorde e avanço do emprego com carteira assinada. Segundo ele, a inflação acumulada nos últimos quatro anos será “a menor de todos os tempos”.

Outro ponto destacado foi o fim do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais, medida que, segundo Lula, dará fôlego ao orçamento das famílias a partir de janeiro.

Direito ao descanso

Ao abordar a pauta trabalhista, Lula afirmou que pretende liderar o debate pelo fim da escala 6x1 — seis dias de trabalho para um de folga — sem redução salarial. “Seguiremos combatendo o privilégio de poucos para garantir o direito de muitos”, disse.

O presidente encerrou a mensagem desejando Feliz Natal e destacou que o Brasil “voltou a sonhar”.