Em mensagem de Natal, Lula anuncia ofensiva nacional contra violência de gênero

Presidente Lula afirma que o governo vai coordenar ações com ministérios e órgãos públicos para enfrentar a violência de gênero em todo o país. - (crédito: Reprodução/Youtube)

Durante o pronunciamento em cadeia nacional na véspera de Natal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o combate à violência contra a mulher será uma prioridade do governo em 2025. Ele anunciou que vai liderar um esforço nacional envolvendo ministérios, instituições públicas e a sociedade civil.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“Um povo tão gentil e capaz de produzir coisas tão belas não pode aceitar a violência contra a mulher”, afirmou. Lula também fez um apelo direto aos homens. “Nós que somos homens devemos fazer um compromisso de alma. Em nome de tudo que é mais sagrado, seja um aliado”, declarou.

No mesmo trecho do discurso, o presidente destacou que a Polícia Federal comandou, neste ano, a maior operação já realizada contra o crime organizado no país. Segundo ele, o combate às facções “chegou ao andar de cima” e não sofrerá interferência política.

Leia mais: Lula nomeia nova ouvidora da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico

Lula afirmou que o governo seguirá atuando de forma integrada na segurança pública, combinando inteligência, investigação e estrutura de combate às organizações criminosas.

O presidente reforçou que reduzir a violência contra mulheres depende também de mudança cultural. “Isso exige compromisso do Estado, mas exige também compromisso da sociedade”, declarou.

Ao final do pronunciamento, Lula afirmou que o governo continuará defendendo direitos, fortalecendo políticas públicas e garantindo proteção às brasileiras. Ele encerrou pedindo união do país e desejando paz no Natal.