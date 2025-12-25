12 hábitos que estão desidratando o seu corpo sem que você perceba

Comportamentos do dia a dia desidratam o corpo de forma silenciosa (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A desidratação é muito mais comum do que parece e não depende só de “beber pouca água”. Há hábitos diários que “roubam” líquido do corpo de forma silenciosa e podem afetar energia, concentração, humor, metabolismo e até desempenho físico.

O nutrólogo e especialista em medicina esportiva Felipe Cezar, do Espaço Hi, explica que muitas pessoas acreditam estar hidratadas apenas porque bebem água ao longo do dia, mas ignoram comportamentos que fazem o corpo perder muito mais líquido do que recebe.

“Grande parte dos sintomas que as pessoas associam ao estresse ou ao cansaço é, na verdade, desidratação crônica. A conta não fecha quando você ingere um litro e meio de água, mas comete vários hábitos que potencializam a perda de líquidos”, afirma.

A seguir, confira os 12 erros que mais desidratam o corpo sem que você perceba!

1. Beber água só quando sente sede

A sede é um sinal tardio de desidratação. Segundo Felipe Cezar, esperar o corpo “avisar” pode prejudicar o metabolismo e o desempenho mental. “Quando você sente sede, seu corpo já está pedindo socorro. Hidratação deve ser preventiva, não reativa”, afirma.

2. Consumir muito café ao longo do dia

O café tem efeito diurético e, em excesso, aumenta a perda de líquidos. Um ou dois ao dia não costumam ser problema, mas quatro ou cinco xícaras já impactam a hidratação. “Vejo muita gente que passa o dia a café e esquece da água. O resultado é um corpo em alerta constante e desidratado”, diz o nutrólogo.

3. Abusar do álcool, mesmo em pequenas quantidades

O álcool desidrata porque acelera a eliminação de água pelos rins. Dias quentes, festas e happy hours intensificam o efeito. “Uma taça de bebida alcoólica pode levar a várias idas ao banheiro. O corpo perde mais do que recebe, e isso se acumula”, explica o especialista.

4. Não consumir frutas e vegetais ricos em água

Uma parte importante da hidratação vem da alimentação. Pepino, melancia, laranja, morango e alface ajudam a complementar o volume hídrico do dia. “Quem come pouca fruta tem um déficit natural de hidratação”, comenta Felipe Cezar.

5. Ignorar sinais do corpo durante o treino

Exercícios físicos aumentam a perda de água pelo suor. Mesmo assim, muitas pessoas não bebem líquido durante a prática. “É comum ver gente treinando pesado com a garrafinha intacta. Isso compromete força, foco e recuperação muscular”, alerta o especialista em medicina esportiva.

6. Dormir pouco

A qualidade do sono afeta diretamente o equilíbrio hídrico. Durante a noite, o corpo regula hormônios que controlam retenção e liberação de líquidos. “Quem dorme mal acorda mais desidratado e com sensação de cansaço que se arrasta pelo dia”, diz Felipe Cezar.

7. Exagerar no sódio sem perceber

Alimentos prontos, molhos, snacks e refeições congeladas têm grande quantidade de sal, o que aumenta a retenção de líquido e desidrata ao mesmo tempo. “A pessoa se sente inchada, mas, paradoxalmente, está desidratada. É um ciclo perigoso”, afirma o profissional.

8. Viver em ambientes com ar-condicionado

O ar-condicionado retira umidade do ambiente, acelerando a perda de água pela pele e pelas mucosas. Quem trabalha o dia todo em escritório costuma sentir ressecamento nos olhos e na boca.

9. Esquecer da hidratação ao acordar

Durante a madrugada, é normal perder líquidos pela respiração. Por isso, começar o dia bebendo água é essencial. “Muita gente só toma café ao acordar e esquece de repor o que perdeu durante a noite”, diz Felipe Cezar.

10. Beber pouca água em dias frios

O frio reduz a sensação de sede, mas o corpo continua perdendo água. “No inverno, as pessoas se desidratam silenciosamente. É uma época em que aumentam dores de cabeça e cansaço sem explicação”, explica o nutrólogo.

11. Não equilibrar água com eletrólitos

Quem sua demais, faz exercícios intensos ou passa muito tempo no sol precisa repor sais minerais, como sódio e potássio. “Só água não resolve em situações de desgaste intenso. A hidratação incompleta também é uma forma de desidratação”, explica Felipe Cezar.

12. Achar que chá, suco e refrigerante substituem água

Nenhuma bebida substitui a água. Chás diuréticos, sucos açucarados e refrigerantes podem até desidratar mais. “A base da hidratação é água. Todo o resto complementa, mas não substitui”, reforça o especialista.

Para Felipe Cezar, compreender esses hábitos é essencial para virar o jogo. “Hidratação é um conjunto de escolhas. Quando você ajusta a rotina, energia, humor, pele, intestino e desempenho melhoram de forma impressionante”, finaliza.

