ESTADO DE SAÚDE

Michelle sobre Bolsonaro: "Meu amor conseguiu se alimentar"

Em publicação nas redes sociais, a ex-primeira-dama relata alimentação e realização de fisioterapia durante internação

Bolsonaro passou por cirurgia de hérnia inguinal neste Natal - (crédito: Fábio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil)
Bolsonaro passou por cirurgia de hérnia inguinal neste Natal - (crédito: Fábio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro informou, por meio das redes sociais, que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro conseguiu se alimentar e realizar atividades de fisioterapia enquanto permanece internado.

Nos stories do Instagram, nesta sexta-feira (26/12), Michelle declarou que “meu amor conseguiu se alimentar e já fez a fisioterapia, graças a Deus”, explicando também a ausência prolongada no uso do celular, já que “não é permitido permanecer com o aparelho no leito”, e acrescentando que pretende responder às mensagens dos seguidores no período noturno.

*Estagiária sob a supervisão de Carlos Alexandre de Souza

Rafaela Bomfim*

Estagiário

Graduanda de Jornalismo, no IESB. Estagiária na editoria de Brasil, Economia e Politica. Com experiência na editoria de Tecnologia e Inovação.

Por Rafaela Bomfim*
postado em 26/12/2025 15:30 / atualizado em 26/12/2025 15:34
