Michelle sobre Bolsonaro: "Meu amor conseguiu se alimentar"

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro informou, por meio das redes sociais, que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro conseguiu se alimentar e realizar atividades de fisioterapia enquanto permanece internado.
Nos stories do Instagram, nesta sexta-feira (26/12), Michelle declarou que “meu amor conseguiu se alimentar e já fez a fisioterapia, graças a Deus”, explicando também a ausência prolongada no uso do celular, já que “não é permitido permanecer com o aparelho no leito”, e acrescentando que pretende responder às mensagens dos seguidores no período noturno.
