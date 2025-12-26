Suplicy participará da São Silvestre pela terceira vez

O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP) disputará, aos 84 anos, a corrida de São Silvestre pela terceira vez. A prova será realizada pela 100ª vez, tradicionalmente em 31 de dezembro, em São Paulo.

Segundo anunciou o próprio deputado por meio das redes sociais, ele disputará o percurso de 15km da prova mais tradicional do país. Esta será a terceira participação de Suplicy. A estreia ocorreu em 1988. A segunda participação veio 13 anos depois, em 2001. Recentemente, o deputado enfrentou um câncer linfático, Parkinson, um quadro de pneumonia e covid-19. Em outra publicação nas redes, ele atribuiu a forma física a um tratamento feito com Cannabis medicinal.

Durante sessão solene realizada na Câmara Municipal de São Paulo, no 12 de dezembro, feita para celebrar o centenário da corrida, Suplicy esteve entre as autoridades e personalidades homenageadas. Ele recebeu a Salva de Prata, honraria do Legislativo paulistano.

Nas redes, o deputado disse estar "muito feliz em terminar o ano com muita saúde". Também afirmou que está pronto para marcar presença na largada da prova. A edição centenária da São Silvestre está com inscrições esgotadas e deve reunir cerca de 55 mil corredores. Tanto a largada quanto a chegada da prova acontecerão na Avenida Paulista.