Bolsonaro segue sem previsão de alta, diz boletim

Um dia após se submeter a uma cirurgia para tratar uma hérnia inguinal bilateral, o ex-presidente Jair Bolsonaro iniciou processo de reabilitação com fisioterapia e prevenção de trombose, conforme boletim médico divulgado pelo DF Star, onde o ex-chefe do Executivo está internado.

O comunicado também registra ajustes nas medicações indicadas para o controle de soluços e para o tratamento da doença do refluxo gastroesofágico. Na próxima segunda-feira, os médicos vão avaliar se Bolsonaro terá de se submeter a um procedimento para tratar dos soluços.

A evolução do estado de saúde também foi abordada pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que utilizou as redes sociais para atualizar seguidores. Na mensagem, ela afirmou que "meu amor conseguiu se alimentar e já fez a fisioterapia, graças a Deus", explicando ainda a ausência prolongada no uso do celular, uma vez que "não é permitido permanecer com o aparelho no leito". Ela acrescentou que pretende responder às mensagens recebidas no período noturno.

Michelle foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a acompanhar o marido durante a internação, mas vedou o ingresso de celulares, computadores e quaisquer dispositivos eletrônicos no quarto. Também por ordem do magistrado, policiais federais ficam de guarda à porta do quarto, e há uma equipe nas dependências da unidade hospitalar.

Até o momento, não há indicação oficial de alta hospitalar, e o acompanhamento segue conforme protocolo definido pela equipe médica do DF Star.

Bolsonaro foi submetido a um procedimento cirúrgico na quinta-feira, sob anestesia geral, com duração aproximada de quatro horas. Ele tinha uma hérnia inguinal bilateral — quando há o deslocamento de tecidos do abdômen por pontos enfraquecidos da musculatura da virilha nos dois lados do corpo. A condição pode causar inchaço, dor e desconforto, sobretudo durante esforços, tosse ou longos períodos em pé.

A operação foi autorizada por Moraes, após perícia da Polícia Federal atestar a necessidade do procedimento. Condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros crimes, Bolsonaro deixou a Superintendência da Polícia Federal na quarta-feira para ser internado e passar por exames pré-operatórios.

Nesta sexta-feira, chamou a atenção a chegada do deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO) ao hospital. Ele foi visto entrando na unidade por volta das 11h, carregando uma mala.

Procurada, a assessoria de imprensa do parlamentar sustentou que a ida ao hospital não tem vínculo com a internação de Bolsonaro. De acordo com a equipe, "ele está fazendo exames de rotina, porque também é atendido aí (no DF Star)". A assessoria acrescentou que, no início do ano, o deputado passou por cirurgia cardíaca e segue acompanhamento periódico. Também ressaltou que "está tudo bem com ele".

